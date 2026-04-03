14:38, 03 Апрель 2026 | GMT +5
Хитой авиакомпаниялари ички йўналишларда ёқилғи қўшимча тўловларини оширади
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг Air China және China Southern Airlines каби йирик авиакомпаниялари 5 апрелдан бошлаб ички рейсларда ёқилғи қўшимча тўловларини оширишини эълон қилишди, деб хабар беради Синьхуа.
Шундай қилиб, 800 км гача бўлган рейслар учун ёқилғи қўшимча тўлови 60 юань (тахминан 8,69 АҚШ доллари), 800 км дан узоқроқ рейслар учун эса тахминан 120 юанни ташкил этади.
4 апрелгача ёки шу санагача сотилган ички рейс чипталарига, агар 5 апрелдан кейин ўзгартиришлар киритилса, янги тариф бўйича нарх фарқи қўшилмайди.
Ҳозирда Хитой авиакомпаниялари 800 км гача бўлган ички рейслар учун 10 юань, узоқ масофали рейслар учун эса 20 юань миқдорида ёқилғи қўшимча тўловини олади.