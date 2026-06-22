Хитой АҚШнинг 10 та компаниясига экспорт чеклови жорий қилди
ASTANA. Kazinform — Хитой АҚШнинг 10 та компаниясини экспорт назорати рўйхатига киритиб, уларга икки мақсадли товарларни етказиб беришни тақиқлади.
Хитой Савдо вазирлиги хабар беришича, қарор миллий хавфсизлик ва давлат манфаатларини ҳимоя қилиш, шунингдек, тарқалмаслик соҳасидаги халқаро мажбуриятларни бажариш мақсадида қабул қилинган.
Рўйхатга AeroVironment, Red Cat Holdings, Teal Drones, IMSAR, BRINC Drones, Shield AI, Oshkosh Defense, L3Harris Maritime Services, MP Materials ва USA Rare Earth компаниялари киритилди.
Янги қоидаларга кўра, хитойлик экспортчиларга мазкур компанияларга икки мақсадли товарлар, дастурий таъминот ва технологияларни етказиб бериш тақиқланади. Зарур ҳолларда экспорт фақат Хитой Савдо вазирлигининг махсус рухсати билан амалга оширилади.
Хитой Савдо вазирлиги ушбу қарор АҚШнинг «Хитой ҳарбий компаниялари» рўйхатини кенгайтиришига жавобан қабул қилинганини маълум қилди.
Бундан аввал АҚШ Қорғаниш вазирлиги мазкур рўйхатга Alibaba, Baidu, BYD, Nio ва бошқа хитойлик компанияларни киритган эди. Reuters агентлиги маълумотига кўра, бу рўйхат тўғридан-тўғри санкцияларни кўзламаса-да, Пентагонга ушбу компаниялар билан шартнома тузишни чеклайди.