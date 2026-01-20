Хитой аҳолиси 3,39 миллион кишига камайди
ASTANA. Kazinform – 2025 йил охирига келиб, Хитой аҳолиси 3,39 миллион кишига камайиб, 1,404 миллиард кишини ташкил этди. Тегишли маълумотлар Хитой Халқ Республикаси Миллий статистика бюроси томонидан тақдим этилди, деб хабар беради Kazinform мухбири.
Аҳоли сони кетма-кет тўртинчи йил камайди.
2025 йилда мамлакатда 7,92 миллион туғилиш ва 11,31 миллион ўлим қайд этилди. Аҳолининг табиий ўсиш суръати ҳар 1000 кишига минус 2,41 ни ташкил этди, бу эса демографик қисқаришнинг давом этаётганидан далолат беради.
Аҳолининг гендер тенглигида эркаклар устунлигича қолмоқда. 716,85 миллион эркак ва 688,04 миллион аёл бор. Жинслар нисбати мос равишда 100 га 104,19 ни ташкил этди.
Ёшга кўра, 16 ёшдан 59 ёшгача бўлган аҳоли сони 851,36 миллион кишини ташкил этади, бу умумий аҳолининг 60,6% ни ташкил қилади. 60 ёш ва ундан катта ёшдаги одамлар сони 323,38 миллионга (23,0%) етди, улардан 223,65 миллиони (15,9%) 65 ёшдан ошганлардир.
Эслатиб ўтамиз, Хитой 2023 йилда дунёдаги энг кўп аҳолига эга мамлакат бўлишдан тўхтади ва етакчиликни Ҳиндистонга бой берди.