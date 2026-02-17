OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:39, 17 Февраль 2026 | GMT +5

    Хитой Африка мамлакатларидан бож тўловларини олиб ташлайди

    ASTANA. Kazinform — Хитой Африка мамлакатлари учун божхона тўловларини бир томонлама равишда нолга тушириш ниятида. Бу ҳақда Kazinform агентлиги мухбири Caixinга таяниб хабар беради.

    Қытай Африка елдерінен баж салығын алып тастайды
    Коллаж: Kazinform / Freepik

    Бу ҳақда Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин 14-15 февраль кунлари Аддис-Абеба шаҳрида бўлиб ўтган 39-Африка Иттифоқи саммити доирасида минтақа раҳбарларига йўллаган табрик мактубида маълум қилди.

    “2026 йил 1 майдан бошлаб Хитой дипломатик алоқаларга эга бўлган 53 та Африка давлати учун бож тўлови бўйича ноль тариф режимини жорий этади”, — дейилади Си Цзиньпиннинг мактубида.

    Хатда Хитой Президенти шунингдек, "яшил канал" (green channel)ни оптималлаштириш ва Африка маҳсулотларининг Хитой бозорига киришини ошириш бўйича бошқа чоралар орқали иқтисодий шериклик бўйича музокараларни ривожлантиришини таъкидлади.

    БМТ Бош котиби Антонио Гутеррес Пекиннинг бу қадамини юқори баҳолади ва барча ривожланган давлатлар ва юқори иқтисодий салоҳиятга эга мамлакатларни шунга ўхшаш чоралар кўришга чақирди.

    Теглар:
    Африка Жаҳон янгиликлари Хитой
    Ляззат Сейданова
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!