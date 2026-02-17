Хитой Африка мамлакатларидан бож тўловларини олиб ташлайди
ASTANA. Kazinform — Хитой Африка мамлакатлари учун божхона тўловларини бир томонлама равишда нолга тушириш ниятида. Бу ҳақда Kazinform агентлиги мухбири Caixinга таяниб хабар беради.
Бу ҳақда Хитой Халқ Республикаси Раиси Си Цзиньпин 14-15 февраль кунлари Аддис-Абеба шаҳрида бўлиб ўтган 39-Африка Иттифоқи саммити доирасида минтақа раҳбарларига йўллаган табрик мактубида маълум қилди.
“2026 йил 1 майдан бошлаб Хитой дипломатик алоқаларга эга бўлган 53 та Африка давлати учун бож тўлови бўйича ноль тариф режимини жорий этади”, — дейилади Си Цзиньпиннинг мактубида.
Хатда Хитой Президенти шунингдек, "яшил канал" (green channel)ни оптималлаштириш ва Африка маҳсулотларининг Хитой бозорига киришини ошириш бўйича бошқа чоралар орқали иқтисодий шериклик бўйича музокараларни ривожлантиришини таъкидлади.
БМТ Бош котиби Антонио Гутеррес Пекиннинг бу қадамини юқори баҳолади ва барча ривожланган давлатлар ва юқори иқтисодий салоҳиятга эга мамлакатларни шунга ўхшаш чоралар кўришга чақирди.