Хитой 9 йилдан сўнг илк бор суперкомпьютерларнинг жаҳон рейтингида етакчиликни қўлга киритди
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг LineShine ҳисоблаш кластери хорижий ҳамкасбларини ортда қолдирди ва барқарор ишлаш кўрсаткичи 2 эксафлопсдан ошадиган дунёдаги биринчи марказий процессорга асосланган тизимга айланди. Бу ҳақда Kazinformнинг Пекиндаги мухбири хабар берди.
22-26 июнь кунлари Германиянинг Гамбург шаҳрида бўлиб ўтаётган суперкомпьютерлар бўйича халқаро конференцияда янгиланган TOP500 глобал рейтинги эълон қилинди. Унинг янги етакчиси Хитойнинг Шэньчжэнь миллий суперкомпьютер маркази базасида ишга туширилган LineShine суперкомпьютери бўлди.
Янги тизим 2024 йил охиридан буён рейтингнинг биринчи поғонасида турган Американинг El Capitan мажмуасини иккинчи ўринга суриб чиқарди. Шу тариқа, Хитой юқори унумдор ҳисоблаш технологиялари соҳасидаги етакчилик мақомини 2017 йилдан бери илк бор қайтариб олди. Ўшанда рейтингда Sunway TaihuLight суперкомпьютери етакчилик қилган эди.
Хитой тизими амалий унумдорлик бўйича 2,19 эксафлопс кўрсаткичига эришди. Натижада LineShine барқарор унумдорлиги 2 эксафлопс чегарасидан ошган дунёдаги биринчи суперкомпьютерга айланди.
Шэньчжэнь миллий суперкомпьютер маркази маълумотига кўра, янги тизим тўлиқ маҳаллий технологиялар асосида яратилган. Қурилма Хитойда ишлаб чиқилган LX2 процессорида фаолият юритади. Шунингдек, юқори ўтказувчанлик қобилиятига эга бўлган биринчи миллий хотира тизими (HBM) қўлланилиши маълумот алмашиш тезлигини 10 баробар ошириш имконини берган.
Ҳозирги вақтда LineShine ҳисоблаш қуввати Хитой иқтисодиётининг реал секторида фаол қўлланилмоқда. Суперкомпьютер ресурслари кенг кўламли рақамли эгизакларни яратиш, иқлим ўзгаришларини юқори аниқликда моделлаштириш, шунингдек материалшунослик, нейроилм, фармакология ва фундаментал тадқиқотлар соҳаларидаги илмий лойиҳалар учун жалб этилган.