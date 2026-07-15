Хитой 2030 йилга бориб умр кўриш давомийлигини 80 ёшгача оширишни режалаштирмоқда
АSTANА.Кazinform - Хитой 2030 йилга бориб умр кўриш давомийлигини 80 ёшгача оширишни режалаштирмоқда. Таққослаш учун, бу кўрсаткич 2025 йилда 79,25 ёшни ташкил этган, деб хабар беради Xinhua.
Бу мақсад Хитой Давлат кенгаши томонидан эълон қилинган соғлиқни сақлашни яхшилаш бўйича янги беш йиллик режада белгиланган.
Ҳужжатда соғлиқни сақлаш тизимини янада такомиллаштириш ва "Соғлом Хитой" ташаббусини илгари суриш талаб этилади.
Расмийлар мувозанатли ва арзон тиббий ёрдамни таъминлаш, касалликларнинг олдини олиш ва соғлиқни сақлашни проактив бошқариш бўйича жамоатчилик хабардорлигини ошириш ҳамда соғлиқни сақлашнинг асосий кўрсаткичларини юқори даромадли мамлакатлар даражасига яқинлаштириш ниятида.
Режада шунингдек, соғлиқни сақлаш тизимини мустаҳкамлаш, касалликларнинг олдини олиш ва даволаш учун бирламчи тиббий ёрдам салоҳиятини ошириш ва соғлиқни сақлаш таҳдидларига жавоб бериш механизмларини такомиллаштириш талаб этилади.
Бундан ташқари, ҳужжатда соҳани ривожлантиришнинг устувор йўналишлари, жумладан, инсон ҳаётининг барча босқичларида тиббий ёрдамни яхшилаш, соғлиқни сақлаш тизимини мустаҳкамлаш, интеграциялашган, юқори сифатли ва самарали соғлиқни сақлаш тизимини яратишни жадаллаштириш, саноат ўсишининг янги омилларини ривожлантириш ва жамоат саломатлигини сақлашга урғу берган ҳолда бошқарув самарадорлигини ошириш белгиланган.
Эслатиб ўтамиз, Астана аҳолисининг ўртача умр кўриш давомийлиги 78,8 ёшга етди.