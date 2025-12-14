Хитой 2026 йилга келиб туғруқни бутунлай бепул қилади
ASTANA. Kazinform — Хитой 2026 йилга келиб бутун мамлакат бўйлаб бепул туғруқни таъминлашни режалаштирмоқда, деб хабар беради Синьхуа.
Хитой 2026 йилгача ота-оналар учун бепул туғруқни таъминлашга қаратилган кенг кўламли режани миллий тиббий суғурта тизими доирасида эълон қилди.
Ушбу ташаббус шанба куни бўлиб ўтган соғлиқни сақлаш хавфсизлиги бўйича миллий конференцияда тақдим этилди ва мамлакатда туғилиш кўрсаткичининг пасайишини бартараф этишга қаратилган комплекс стратегиянинг бир қисми сифатида таклиф қилинди. Асосий мақсад — бола туғилиши билан боғлиқ молиявий юкини камайтиришдир.
Расмийларнинг таъкидлашича, ҳомиладорлик пайтида тиббий харажатларни қоплаш доираси миллий тиббий суғурта жамғармасининг молиявий имкониятларини ҳисобга олган ҳолда кенгайтирилади.
Келгуси йил учун мақсад бутун мамлакат бўйлаб туғилишнинг асосий харажатларини суғурта дастурлари орқали тўлиқ қоплашдир. Бу ҳолда, фуқаролар суғурта полислари билан қопланган стандарт акушерлик хизматлари учун ўз чўнтагидан пул тўлашлари шарт эмас.
“Ҳозирда Цзилинь, Цзянсу ва Шаньдун провинциялари каби еттита минтақада стационар туғруқ харажатлари тўлиқ суғурта томонидан қопланади. Расмийлар бу мажбурият фақат стандарт тиббий хизматларга тегишли эканлигини таъкидладилар. Агар ҳомиладор ота-оналар асосий суғурта рўйхатига киритилмаган премиум шифохоналарни ёки дори-дармонлар ва материалларни танласалар, қўшимча харажатлар қопланмайди”, - дейилади баёнотда.
Бундан ташқари, Хитой Халқ Республикаси Тиббий хизматлар давлат бошқармаси оналик суғуртасини мослашувчан иш билан таъминланган фуқаролар, мигрант ишчилар ва янги иш шаклларидаги одамларга кенгайтиришни режалаштирмоқда. Ушбу чоралар туғилиш даражасини рағбатлантиришга ҳам қаратилган.
Ҳозирда Хитойда оналик суғуртаси тахминан 255 миллион кишини қамраб олади.