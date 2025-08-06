OZ
    10:52, 06 Август 2025

    Ҳиндистондаги қишлоқни кучли сел босиб, тўрт киши ҳалок бўлди

    ASTANA. Kazinform – Ҳиндистоннинг шимолида жойлашган Уттаракханд штатидаги Дхарали қишлоғида содир бўлган сел оқибатида камида тўрт киши ҳалок бўлди, яна ўнлаб киши бедарак йўқолган. Бу ҳақда The Times of India хабар берди.

    Мощный селевой поток накрыл деревню в Индии
    Фото: Видеодан олинган скрин

    Қишлоқ жойлашган Уттаркаш тумани судьяси Прашант Арьянинг сўзларига кўра, фавқулодда сел оқими оқибатида тўрт кишининг ҳалок бўлиши тасдиқланган.

    “Туманга сел кўринишида кучли сув тошқини кириб келди. Ҳозир биз инсон талафотлари ва моддий зарар миқдорини баҳоламоқдамиз”, – деди Арья.

    Унинг таъкидлашича, қидирув-қутқарув ишларини амалга ошириш учун ҳудудга армия бўлинмалари, Миллий (NDRF) ва Давлат фавқулодда ҳолатлардаги харакат хизматлари (SDRF) жалб этилган.

    Ҳиндистон метеорология хизмати 10 августга қадар Уттаракханд ҳудудида, айниқса тоғли жойларда кучли ёмғир ёғиши давом этишини огоҳлантирган.

    Теглар:
    Сув тошқини Ҳодиса Ҳиндистон Ёмғир
    Жарасқан Нұрыбаев
    Муҳаррир
