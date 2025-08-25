Ҳиндистонда кучли муссон ёмғирлари оқибатида 298 киши ҳалок бўлди
ASTANA. Kazinform — Ҳиндистоннинг Ҳимачал-Прадеш штатида кучли муссон ёмғирлари қурбонлари сони 298 кишига етди, деб хабар беради Анадолу агентлиги.
Hindustan Times газетасининг ёзишича, Жанубий Осиёда июндан сентябргача давом этадиган муссон мавсуми қурбонлар ва моддий зарарларни келтириб чиқаришда давом этмоқда.
Расмийларга кўра, 20 июндан бери сув тошқини, кўчки ва йўл-транспорт ҳодисаларида 300 га яқин одам ҳалок бўлган.
Ёмғирлар минтақа инфратузилмасига ҳам катта зарар етказди:
482 та йўл ёпилди,
941 трансформатор ишдан чиқди,
95 та сув қувурлари шикастланган.
Муссон Андхра-Прадешда олмос қазувчиларни уйғотди
Бундан ташқари, Ҳиндистон жануби-шарқидаги Андхра-Прадеш штатида ёмғирдан кейин ғалати ҳодиса кузатилди.
Маҳаллий аҳоли ва меҳмонлар ёмғирдан кейин юзага чиққан қимматбаҳо тошларни қидириб, аввал олмослар топилган ҳудудларга бора бошлади.
Бундай “хазина овлаш” минтақада муссон фасли анъанасига айланган.
Аввал Покистонда муссон ёмғирлари қурбонлари сони 299 нафарга етгани ҳақида хабар берган эдик.