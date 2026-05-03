Ҳиндистонда баланд мусиқадан 140 та товуқ нобуд бўлди
ASTANA. Kazinform – Ҳиндистоннинг Уттар-Прадеш штатида фермерлик билан шуғулланувчи бир киши тўй маросимида мусиқа қўйган маҳаллий диджейни қушларининг оммавий қирилишида айблади.
Унинг айтишича, ҳаддан ташқари баланд овоз сабаб 140 та товуқ нобуд бўлган, шу муносабат билан фермер полицияга ариза берган. Бу ҳақда маҳаллий NDTV хабар берди.
Телеканал маълумотларига кўра, воқеа Султанпур округида содир бўлган. Тўй маросими диджей билан бирга штатдаги қишлоқлардан бирида ўтган. Фермер Собир Али соат 21:30 атрофида кортеж унинг фермаси ёнидан ўтаётганда, баланд шовқин туфайли 140 та товуқнинг юраги тўхтаб қолганини маълум қилди.
"Шовқин шунчалик баланд эдики, товуқлар қўрқиб ўлиб кетди", - деб хабар беради NDTV Али маҳаллий полицияга берган баёнотида.
Телеканал маълумотларига кўра, пайшанба куни ҳуқуқни муҳофаза қилиш органлари диджейга қарши ушбу айбловлар бўйича иш қўзғатди. Ҳозирда тергов олиб борилмоқда. Куннинг шу вақтида рухсат этилган шовқин даражаси ошиб кетганми ва бу паррандаларнинг ўлимига бевосита таъсир қилганми ёки йўқми аниқланяпти.
Мутахассисларнинг фикрига кўра, юқори частотали товуш тўлқинлари қушлар ва ҳайвонларда кучли стрессни келтириб чиқариши мумкин, кўп ҳолларда юрак тўхташига олиб келади.