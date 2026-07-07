Ҳиндистон расмийлари Меtа компаниясига огоҳлантириш юборди
ASTANА. Кazinform — Ҳиндистон Электроника ва ахборот технологиялари вазирлиги Instagram эгаси Меtа компаниясига болаларни жинсий эксплуатация қилишга "ундовчи" пуллик рекламаларни олиб ташлашни талаб қилиб билдиришнома юборди. Бу ҳақда Аnadolu агентлиги хабар берди.
Ҳиндистон янгиликлар канали NDTV хабар беришича, вазирликнинг исми ошкор қилинмаган вакили бу масала бўйича баёнот берди.
Расмий вакилнинг сўзларига кўра, вазирлик Instagram ижтимоий тармоғидаги пуллик рекламаларда болаларни эксплуатация қилиш контенти пайдо бўлгани сабабли Меtа компаниясига билдиришнома юборган.
Хабарга кўра, вазирлик Меtа компаниясидан болаларни эксплуатация қилиш материалларини ўз ичига олган Instagram рекламаларини олиб ташлашни ва 7 кун ичида батафсил жавоб беришни талаб қилган.
BBCга берган баёнотида Меtа вакили компания болаларни жинсий эксплуатация қилиш ва уларга қарши зўравонлик материалларини тарқатишга "нол даражада тоқат" қилишини айтди.
Компания вакили контент ва махфийликнинг бузилиши илғор сунъий интеллект технологияларидан фойдаланган ҳолда аниқланаётганини айтди. Меtа шунингдек, "3,5 миллиард фойдаланувчиси орасида яширинган жиноятчиларга қарши курашаётганини" айтди.
Ҳиндистонда 2012 йилда қабул қилинган қонунга кўра, Меtа сўралган маълумотларни тақдим этмаса, судга тортилиши мумкин.
BBC суриштируви шуни аниқладики, Instagram Ҳиндистонда болаларни жинсий эксплуатация қилишни "рағбатлантирувчи" пуллик рекламаларни жойлаштирган.
Эслатиб ўтамиз, Ҳиндистонда имтиҳон олдидан Telegram'га чеклов жорий этилди.