Ҳар бир Emirates йўловчиси парвоз пайтида Starlink интернетига кириш имкониятига эга бўлади
ASTANA. Kazinform - Шу ойдан бошлаб, Emirates авиакомпанияси SpaceXнинг Starlink тизимини барча самолётларига ўрнатади ва йўловчиларни барча бортларда юқори тезликдаги бепул Wi-Fi билан таъминлайди.
Энди йўловчилар бир вақтнинг ўзида ўриндиқдаги экранлар ва шахсий қурилмалар орқали контентни транслация қилиш, ўйин ўйнаш, қўнғироқ қилиш, ишлаш ва ижтимоий тармоқлардан фойдаланиш имкониятига эга бўлади, деб хабар беради Kazinform MSNга таяниб.
Бир қатор юқори даражадаги қулайликларни таклиф қилувчи дунёдаги энг йирик халқаро авиакомпания Starlink уланишини ўз ичига олган Boeing ва Airbus самолётларини янгилаш учун 5 миллиард доллар сармоя киритмоқда.
Авиакомпания 23 ноябрдан бошлаб Boeing 777 тижорий рейсларида Starlink хизматларини таклиф қила бошлайди ва кейин 2027 йилнинг ўрталарига қадар ўзининг 232 кенг фюзеляжли Boeing ва Airbus самолётларида тўлиқ дастурни якунлайди.
Emirates Emirates ҳар ойда тахминан 14 та самолётни Starlink тизими билан жиҳозлайди ва 2026 йил февраль ойида глобал сунъий йўлдош интернет тизими билан жиҳозланган дунёдаги биринчи А380 самолётини тақдим этади.
“Ушбу бепул, ўта тезкор хизмат круиз баландлигида ер даражасидаги интернет сифатини таъминлайди”, — дейилади авиакомпания баёнотида.
Starlink президенти Тим Кларкнинг таъкидлашича, Starlink билан ҳамкорлик унинг мижозларни қўллаб-қувватлашга содиқлигида "яна бир ҳал қилувчи ҳолат"дир.
“Биз дунёдаги энг тезкор Wi-Fiни жорий этамиз, йўловчилар учун парвоз пайтида уланиш тажрибасини кейинги босқичга олиб чиқмоқчимиз, жумладан узлуксиз ишлаш, яқинлар билан реал вақтда мулоқот қилиш ва уларнинг рақамли ҳаётига узлуксиз уланиш”, — деди у.
Emiratesнинг Starlink хизмати борт маҳсулотларига катта сармоя киритилиши билан бирга келади, бу А380 лаунжи ва биринчи классдаги душ каби ажойиб таклифларни тўлдиради.
Starlink Яқин Шарқнинг айрим қисмларида, жумладан Қатар, Уммон, Баҳрайн ва Иорданияда мавжуд. Сентябрь ойида тармоқ Ливанда ҳам лицензия олди ва у ерда ишга туширишга тайёрланяпти.
Qatar Airways 2024 йил октябрь ойида ўзининг Boeing 777 самолётларида хизмат кўрсатишни йўлга қўйган ва у билан Airbus А350 самолётларини жиҳозлашни бошлаганида, ўз самолётида Starlinkни жойлаштирган Яқин Шарқдаги биринчи авиакомпания бўлди.