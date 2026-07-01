Халқаро сув ташкилотини ташкил этиш қандай муаммоларни ҳал қилишга ёрдам беради
ASTANА. Кazinform – Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги, Жанубий Африка Республикаси Сув ресурслари ва санитария вазирлиги, шунингдек, Халқаро муносабатлар ва ҳамкорлик вазирлиги вакилларининг Қозоғистон Республикасининг Жанубий Африка Республикасидаги элчихонаси иштирокида онлайн учрашуви бўлиб ўтди.
Қозоғистон Республикаси Ташқи ишлар вазирлиги матбуот хизмати хабар беришича, учрашув Қозоғистон Республикаси Президенти Қасим-Жомарт Тоқаевнинг Бирлашган Миллатлар Ташкилоти доирасида Халқаро сув ташкилотини ташкил этиш ташаббусини муҳокама қилишга бағишланди.
Учрашув давомида томонлар сув ресурсларини бошқариш соҳасида халқаро ҳамкорликни мустаҳкамлаш масалалари бўйича фикр алмашдилар, шунингдек, ушбу ташаббусни илгари суриш доирасида ўзаро ҳамкорлик истиқболларини кўриб чиқдилар.
Халқаро сув ташкилотини ташкил этиш давлатлар, халқаро тузилмалар ва ихтисослашган институтлар ўртасида самарали мувофиқлаштиришни ривожлантиришга, сув соҳасидаги долзарб муаммоларни биргаликда ҳал қилишга, сув ресурсларини барқарор бошқаришни таъминлашга ва энг яхши тажрибалар алмашишга ҳисса қўшиши таъкидланди.
Учрашув иштирокчилари иқлим ўзгариши, сув ресурсларидан фойдаланишнинг ўсиши шароитида сув кун тартибининг аҳамияти ортиб бораётганини ва улардан оқилона фойдаланишга мувофиқлаштирилган ёндашувларни ишлаб чиқиш зарурлигини таъкидладилар.
Жанубий Африка Сув ресурслари ва санитария вазирлигининг Халқаро муносабатлар департаменти директори Тшепанг Малакване глобал сув кун тартибини амалга оширишда турли секторал ташаббуслардан янада мувофиқлаштирилган ёндашувга ўтиш зарурлигини таъкидлади ва шунингдек, Қозоғистон ташаббусини янада ўрганиш ва муҳокама қилишдан манфаатдорлигини тасдиқлади.
Учрашув якунида томонлар халқаро форумларда ушбу масала бўйича маслаҳатлашувларни давом эттириш ва ўзаро ҳамкорликни қўллаб-қувватлашга келишиб олдилар.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон, Қирғизистон ва Ўзбекистон сув-энергетика ҳамкорлигини муҳокама қилди.