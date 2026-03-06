Халқаро Қизил хоч қўмитаси Қозоғистонга кўрсатган ёрдами учун миннатдорчилик билдирди
ASTANA. Kazinform — Давлат раҳбари Халқаро Қизил хоч қўмитаси президенти Мирьяна Сполярич билан учрашди, деб хабар беради Ақорда матбуот хизмати.
Учрашув давомида Президент Қасим-Жомарт Тоқаев нейтрал мандат асосида фаолият юритадиган Халқаро Қизил хоч қўмитасининг ўзига хос хусусиятини таъкидлади ва гуманитар ёрдам сиёсатлаштирилмаслиги кераклигини таъкидлади.
“Халқаро Қизил хоч қўмитаси гуманитар ҳамкорликнинг глобал тизимида жуда муҳим роль ўйнайди. Халқаро ҳуқуқ нормаларини мустаҳкамлашга қўшган ҳиссангизни юқори баҳолаймиз. Сиз раҳбарлик қилаётган ташкилот ва бошқа нуфузли халқаро тузилмалар умуминсоний қадриятларни тарғиб қилишга салмоқли ҳисса қўшмоқда. Бу иш, айниқса, одамлар ёрдамга муҳтож бўлган минтақаларда муҳимдир”, — деди Президент.
Қозоғистон Халқаро гуманитар ҳуқуққа сиёсий садоқатни мустаҳкамлаш бўйича глобал ташаббусни бошлаган олтита давлатдан биридир. Шунингдек, уруш давридаги инсонпарварлик масалаларига бағишланган йил охирида Иорданияда бўлиб ўтадиган юқори даражадаги конференцияга тайёргарлик масалалари ҳам муҳокама қилинди.
Мирьяна Сполиарич Халқаро Қизил хоч қўмитаси фаолиятини қўллаб-қувватлагани учун Қозоғистонга миннатдорчилик билдирди. Унинг сўзларига кўра, тўқсонинчи йиллардан бери мамлакатимиз ва Ташкилот ўртасида ўрнатилган конструктив мулоқот изчил ривожланиб келмоқда.
“Давлатларнинг қўллаб-қувватлаши жуда муҳим. Сиз буни тўғри таъкидладингиз. Женева конвенциясида барча мамлакатлар иштирок этади. Бироқ, ушбу ҳужжатнинг таъсири давлатларнинг ушбу нормаларни ҳимоя қилиш ва қўллаб-қувватлашга қанчалик тайёр эканлигига боғлиқ”, — деди ХҚХҚ раҳбари.
Қасим-Жомарт Тоқаев ва Мирьяна Сполиарич халқаро ва гуманитар кун тартибидаги долзарб масалаларни муҳокама қилдилар ва Қозоғистон ва Ташкилот ўртасидаги ҳамкорликни янада мустаҳкамлашдан манфаатдор эканликларини тасдиқладилар.