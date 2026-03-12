OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    16:12, 12 Март 2026 | GMT +5

    Халқ кенгаши давлат ва жамият ўртасида ишончли алоқа каналини яратади — Президент

    ASTANA. Kazinform - Бу ҳақда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев барча даражадаги маслиҳат депутатларининг III Республика форумида нутқ сўзлаганида маълум қилди, деб хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.

    Қасым-Жомарт Тоқаевтың мәслихат депутаттарының ІІІ республикалық форумында сөйлеген сөзі
    Фото: Ақорда

    "Ўз навбатида, Халқ кенгаши, энг юқори маслаҳат органи сифатида, давлат ва жамият, шунингдек, турли ижтимоий ва этник гуруҳлар ўртасида ишончли алоқа каналини яратади. Халқ кенгаши қонунчилик ташаббуси ҳуқуқини бериш унинг институционал ролини янада оширади", - деди Давлат раҳбари.

    Унинг сўзларига кўра, мамлакат тақдири учун институционал масъулиятни кучайтириш - барча сиёсий ислоҳотларнинг моҳиятидир.

    "Фақат битта устунга асосланган сиёсий тизим мўрт ва қисқа умр кўради. Ва бу глобал амалиёт билан исботланган. Биз ижтимоий адолат ва ижодий ватанпарварлик, қонун устуворлиги ва жамоат тартиби, фуқароларнинг қонуний ҳуқуқлари ва эркинликлари, таълим, фан, технология устуворлиги ва, албатта, давлатимизнинг Мустақиллиги, суверенитети ва ҳудудий яхлитлиги каби доимий қадриятларга асосланган чинакам халқ ҳукуматини яратмоқдамиз", - деди Президент.

    Теглар:
    ҚР Президенти Қасим-Жомарт Тоқаев Ақорда
    Ляззат Сейданова
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!