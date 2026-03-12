Халқ кенгаши давлат ва жамият ўртасида ишончли алоқа каналини яратади — Президент
ASTANA. Kazinform - Бу ҳақда Президент Қасим-Жомарт Тоқаев барча даражадаги маслиҳат депутатларининг III Республика форумида нутқ сўзлаганида маълум қилди, деб хабар беради Kazinform Ақордага таяниб.
"Ўз навбатида, Халқ кенгаши, энг юқори маслаҳат органи сифатида, давлат ва жамият, шунингдек, турли ижтимоий ва этник гуруҳлар ўртасида ишончли алоқа каналини яратади. Халқ кенгаши қонунчилик ташаббуси ҳуқуқини бериш унинг институционал ролини янада оширади", - деди Давлат раҳбари.
Унинг сўзларига кўра, мамлакат тақдири учун институционал масъулиятни кучайтириш - барча сиёсий ислоҳотларнинг моҳиятидир.
"Фақат битта устунга асосланган сиёсий тизим мўрт ва қисқа умр кўради. Ва бу глобал амалиёт билан исботланган. Биз ижтимоий адолат ва ижодий ватанпарварлик, қонун устуворлиги ва жамоат тартиби, фуқароларнинг қонуний ҳуқуқлари ва эркинликлари, таълим, фан, технология устуворлиги ва, албатта, давлатимизнинг Мустақиллиги, суверенитети ва ҳудудий яхлитлиги каби доимий қадриятларга асосланган чинакам халқ ҳукуматини яратмоқдамиз", - деди Президент.