Ҳаддан ташқари иссиқ туфайли Австралияда 300 минг гектардан ортиқ ўрмон ёниб кетди
ASTANA. Kazinform — Австралиянинг Виктория штатида ғайритабиий иссиқлик оқибатида чиққан ёнғин 300 минг гектардан ортиқ ўрмон майдонини кулга айлантирди. Бу ҳақда Guardian хабар берди.
Хабарда айтилишича, табиий офат яна бир неча ҳафта давом этиши мумкин.
Аввалроқ Виктория штатидаги ўрмон ёнғинлари натижасида бир киши ҳалок бўлгани ҳақида хабар берилган эди. Бундан ташқари, юзлаб одамлар уйсиз қолган. Жабрланганларга ёрдам бериш учун Австралия федерал ҳукумати ва Виктория штати ҳукумати биргаликда 19,5 миллион Австралия доллари (тахминан 13 миллион АҚШ доллари) миқдорида молиявий ёрдам ажратди.
Нашр маълумотларига кўра, Виктория ҳудудидаги ўрмон ёнғинлари туфайли камида 119 та бино вайрон бўлган ва 300 минг гектардан ортиқ ўрмон ёниб кетган. Ҳозирда штат ёнғинларни ўчириш учун курашмоқда.
Шунингдек, шанба куни тушдан кейин штат бўйлаб 67 та ўчирилмаган ёнғин ўчоғи рўйхатга олингани, улардан 10 таси назоратсиз тарқалишда давом этгани ҳақида хабар берилган.