Гвинея-Бисауда ҳарбий тўнтаришдан кейин муваққат президент тайинланди
ASTANА. Кazinform — Пайшанба куни, тўнтаришдан бир кун ўтиб, Гвинея-Бисау ҳарбийлари генерал Орта Н’Тамни кейинги йил учун мамлакатнинг муваққат раҳбари этиб тайинлади, деб хабар беради BBC.
Аввалроқ қуролли кучлар мамлакат устидан назоратни ўз қўлига олганини даъво қилган эди. Гвинея-Бисау президенти Умару Сиссоко Эмбало Jeune Afrique журналига берган интервьюсида чоршанба куни тушдан кейин шахсий офисида ҳибсга олинганини ва буни тўнтариш уриниши деб атаганини айтди.
Қуролли Кучлар Бош штаби бошлиғи, унинг ўринбосари ва Ички ишлар вазири ҳам ҳибсга олинди.
— Мен ҳозиргина Олий қўмондонликни бошқариш учун қасамёд қилдим, — деди генерал Орта Н’Там армия штаби биносида қасамёд қилгандан сўнг.
Матбуот анжуманида у ўзининг тайинланиши "демократияга таҳдид солувчи ҳаракатларнинг олдини олиш учун" зарурлигини айтди.
Бир гуруҳ офицерлар телевидениеда сайлов жараёни тўхтатилганини ва улар кейинги хабарнома берилгунга қадар мамлакатни бошқаришларини эълон қилишди. Ҳарбийлар, шунингдек, "Жамоат тартибини тиклаш бўйича Олий ҳарбий қўмондонлик" ташкил этилганини эълон қилишди, хотиржамликка чақиришди ва мамлакат чегаралари ёпилишини эълон қилишди.
Пайшанба куни Африка Иттифоқи ва ЭКОВАС кузатувчилар миссиялари раҳбарлари тўнтариш ҳақидаги хабарлар юзасидан "чуқур хавотир" билдиришди. Африка Иттифоқи раиси Маҳмуд Али Юсуф барча томонларни Х ижтимоий тармоғида ўзини тутишга чақириб, Президент Эмбало ва барча ҳибсга олинган амалдорларни "дарҳол ва шартсиз озод қилишни" талаб қилди.
Гвинея-Бисау — Африканинг энг қашшоқ мамлакатларидан бири. 1974 йилда мустақилликка эришишдан олдин у Португалия мустамлакаси бўлган. Сўнгги 55 йил ичида мамлакат тўққизта ҳарбий тўнтариш ва тўнтаришларга уринишларни бошдан кечирган. Фақат президент Умару Сиссоко Эмбалонинг ўзини икки марта ағдаришга уриниш бўлган.
