Гватемалада учта қамоқхонадаги тартибсизликлар вақтида 7 полиция ходими ҳалок бўлди
АSTANA. Kazinform – Гватемалада жиноий гуруҳлар ҳаракатлари билан боғлиқ ҳужумлар вақтида 7 полиция ходими ҳалок бўлди, деб хабар беради Al Jazeera.
Қонли воқеалар исён кўтарган маҳбуслар эгаллаб олган қаттиқ режимдаги қамоқхонани куч ишлатар тузилмалар қайтариб олгандан сўнг бир неча соат ўтиб содир бўлди.
Ички ишлар вазири Марко Антонио Вильеда якшанба куни журналистларга берган баёнотида ҳужумлар мамлакат пойтахти ва унга яқин ҳудудларда содир бўлганини айтди. Натижада етти полициячи ва бир банда аъзоси ҳалок бўлиб, яна ўн тартиб сақловчи жароҳат олган.
Вазиятнинг ёмонлашиши муносабати билан Таълим вазирлиги мактабларда дарсларни тўхтатди. Пойтахт ҳокимияти эса якшанбага белгиланган маданий ва кўнгилочар тадбирларни кечиктирди.
— Биз бу вазиятни президент Бернардо Аревало билан муҳокама қилдик. Шаҳарларда хавфсизликни таъминлаш ва фуқароларни ҳимоя қилиш учун армия билан ҳамкорликда операциялар ўтказамиз. Аммо мен бандалар билан ҳеч қандай музокара ўтказмайман, — деди Вильеда, ўз позициясини қатъий таъкидлаб.
Миллий фуқаролик полицияси якшанба куни ўз ходимларига қарши камида ўнта ҳужум қайд этилганини маълум қилди. Полиция директори Дэвид Кустодио Ботео беш гумондорнинг қўлга олинганини хабар қилиб, X ижтимоий тармоғида хавфсизлик чоралари кучайтирилишини ва полициянинг биргаликда ҳаракат қилиши кераклигини ёзди.
Қамоқхонага ҳужум ва гаровдагиларни озод қилиш
Якшанбага қараган тун юзлаб полиция ходими Renovacion 1 деб аталган қаттиқ режимдаги қамоқхонага ҳужум қилиб, гаровга олинганларни озод қилишга киришди. Операция давомида Barrio 18 бандасининг етакчиси, «Эль Лобо» лақаби билан машҳур Альдо Дуппи қўлга олинди. Полиция тарқатган суратларда унинг елкасидан яраланиб, қон кетган ҳолда қамоқхонадан олиб чиқилгани кўринади. Дуппи жами 2000 йилга ҳукм қилинган.
Шунингдек, яна икки қамоқхонада 37 киши ҳануз гаровда. Ҳукумат маълумотларига кўра, шанба куни бошланиб, якшанбага чўзилган учта тузатув муассасасидаги исён давомида камида 46 ходим гаровга олинган. Дастлабки маълумотларга кўра, бу исён Barrio 18 аъзолари ўз етакчисини яхшироқ шароитга эга қамоқхонага кўчиришни талаб қилиб ташкил этган.
Вильеда аввалроқ гаровга олинганлар орасида ҳалок бўлганлар ва оғир яраланганлар йўқлигини айтган. Ички ишлар вазирлиги бу тартибсизликларни «банда етакчиларининг имтиёзларидан маҳрум бўлишига тўғридан-тўғри жавоб» деб баҳолади.
— Мен террористик гуруҳлар билан келишмовчиликка бормайман. Қўрқитиш ва товламачиликка ҳам бўйсунмайман, — деди вазир. Унинг айтишича, гаровга олинганларнинг аксарияти — қўриқчилар, ораларида психолог ҳам бор.
Қамоқхоналардаги вазият
Мамлакатнинг жанубидаги Эскуинтла шаҳрида жойлашган Renovacion 1 қамоқхонасини полиция ва армия ўраб олган, атрофда тез ёрдам ва ёнғин ўчириш машиналари навбатчилик қилмоқда. Комбинезон кийган ёки майка ва шорти кийган, қўлда ясалган ниқоб тақиб олган маҳбуслар қўриқлаш минораларидан пастни кузатиб туришарди. Ниқоб таққанлардан бири ҳукумат ўзларини ҳимоя қила олмаётганини айтиб, хавфсизликдан хавотир билдириб, бошқа қамоқхонага кўчиришни талаб қилди.
Сўнгги йилларда Гватемала қамоқхона тизимини назоратда ушлашда катта қийинчиликларга дуч келмоқда. Бандаларнинг таъсири кучайиб, маҳбуслар оғир ва хавфли шароитлардан тез-тез шикоят қилмоқда. Ўтган октябрда президент Аревало 20 банда аъзосининг қочиб кетишидан сўнг хавфсизлик хизматидаги уч юқори лавозимли амалдорнинг истеъфосини қабул қилган эди.
— Қамоқхона тизими ва эркинликдаги жиноят ўртасидаги боғлиқликни узиш керак, — деди Аревало Associated Press-га берган интервьюсида, қамоқхоналарга давлат назоратини қайтаришнинг аҳамиятини алоҳида таъкидлаб.