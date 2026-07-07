Гутерриш: Биз одамлар ва машиналар ўртасида биргаликда яшаш қоидаларини ўрната оладиган охирги авлодмиз
АSTANA.Кazinform - Бугун Швейцариянинг Женева шаҳрида сунъий интеллектни бошқариш бўйича (Global Dialogue on AI Governance) БМТнинг биринчи Глобал мулоқоти очилди.
БМТ Бош Ассамблеяси резолюцияси билан ташкил этилган тадбирда ҳукуматлар, бизнес, академик доиралар ва фуқаролик жамияти вакиллари ХХI асрнинг энг нуфузли технологияларидан бирини тартибга солишга мувофиқлаштирилган ёндашувларни ишлаб чиқиш учун бирлашдилар.
БМТ Бош котиби Антониу Гутерриш очилиш маросимида иштирок этди ва муҳокаманинг асосий йўналишини белгилаб берди.
— Биз одамлар ва машиналар ўртасида биргаликда яшаш қоидаларини ўрната оладиган охирги авлодмиз, — деди БМТ Бош котиби ўз нутқида.
У сунъий интеллектнинг тобора ортиб бораётган хавфлари ҳақида огоҳлантирди ва уни тартибга солиш учун шошилинч глобал чоралар кўришга чақирди.
Сунъий интеллект инсоният етиб бора олмайдиган тезликда ривожланмоқда. Жамиятимиз режасиз ва розиликсиз тажрибадан ўтказилмоқда. Бу барқарор эмас. Қабул қилиб бўлмайди.
Ҳозирги савол сунъий интеллект дунёмизни ўзгартирадими ёки йўқми эмас — у аллақачон ўзгариб бормоқда. Савол шундаки, биз бу ўзгаришни биргаликда бошқарамизми ёки унинг бизни бошқаришига йўл қўямизми?
Мулоқотнинг очилиши таниқли олим Йошуа Бенжио ва Нобель тинчлик мукофоти совриндори Мария Ресса раислигидаги сунъий интеллект бўйича мустақил халқаро илмий панелнинг биринчи ҳисоботи тақдимоти билан бир вақтга тўғри келди. Ҳужжатда технологик ривожланиш тартибга солиш механизмларидан сезиларли даражада устун эканлиги таъкидланган.
Ушбу мулоқотда иштирок этиш, айниқса, рақамли кун тартиби ва миллий сунъий интеллект стратегияларини фаол равишда ишлаб чиқаётган Қозоғистон учун жуда муҳимдир.
Шунинг учун саммитда Қозоғистон Республикаси Бош вазирининг ўринбосари ва Сунъий интеллект ва рақамли ривожланиш вазири Ж.Мадиев бошчилигидаги мамлакатнинг вакиллик делегацияси иштирок этмоқда.
Женевадаги тадбир (6-7 июль) ахборот жамияти бўйича бутунжаҳон форуми (WSIS) билан бир вақтда ва сунъий интеллект бўйича глобал саммит (7-10 июль) олдидан ўтказилади ва бу Швейцария шаҳрини сунъий интеллект бўйича халқаро муҳокамалар марказига айлантиради.
Якшанба куни эрталаб Ж.Мадиев Халқаро телекоммуникация иттифоқи бош котиби Дорин Богдан Мартин билан учрашди.