Gucci “Формула-1”даги Alpine жамоасининг титул ҳамкори бўлди
ASTANА. Кazinform – Gucci модалар уйи “Формула-1” чемпионатидаги Alpine жамоасининг янги титул ҳамкори бўлади. Франция жамоаси расман узоқ муддатли ҳамкорлик бошланганини эълон қилди, деб хабар беради RacingNews365.
Нашр маълумотларига кўра, ҳамкорлик 2027 йилги мавсумдан кучга киради. Шундан сўнг, жамоа янги «Gucci Racing Alpine Formula One Team» номи остида мусобақаларда иштирок этади.
Шундай қилиб, Alpine жамоасининг BWT билан беш йиллик ҳамкорлиги тугайди. Илгари BWT жамоанинг титул ҳамкори эди.
Alpine вакилларининг сўзларига кўра, «Gucci Racing» лойиҳаси нафақат спорт ҳамкорлиги, балки автоспорт, мода саноати ва кўнгилочар соҳаларни бирлаштирадиган янги глобал платформага айланади.
Gucci келиши билан Alpine жамоасининг корпоратив услуби ва автомобиль дизайни сезиларли даражада ўзгариши мумкин. Сўнгги йилларда жамоа «Gucci Racing» бренди билан боғлиқ пушти рангдан кенг фойдаланмоқда, аммо 2027 йилдан бошлаб дизайн концепцияси қайта кўриб чиқилади.
Alpine жамоасининг ижрочи маслаҳатчиси Флавио Бриаторе Gucci билан ушбу ҳамкорликни жамоа учун муҳим босқич деб атади.
– Alpine ҳар доим бошқалардан ажралиб туришга ва “Формула-1”да бошқача йўлни танлашга интилган. Gucci билан ҳамкорлик жамоамизга ва трассадаги ютуқларимизга бўлган қизиқишнинг ортиб бораётганини кўрсатади, — деди Флавио Бриаторе.
Alpine шунингдек, бу йилги “Формула-1” мавсумининг муваффақиятли бошланганини эълон қилди. Чемпионатнинг дастлабки босқичларида жамоа ўтган йилнинг шу даврига нисбатан кўпроқ очко тўплади.
Gucci ва Alpine ўртасидаги келишув сўнгги йилларда “Формула -1”даги энг йирик маркетинг лойиҳаларидан бири ҳисобланади. Мутахассисларнинг фикрига кўра, чемпионатнинг глобал миқёсда тобора оммалашиб бораётгани сабабли, жаҳон ҳашаматли брендларининг автоспортга қизиқиши ҳам ортиб бормоқда.
