Янги Ferrari Luce электромобили танқидларга учраб, акциялар қулашига сабаб бўлди
ASTANA. Kazinform — Ferrari компаниясининг янги Luce электромобили тақдимоти инвесторлар ва автомобиль ишқибозлари орасида икки хил муносабатни келтириб чиқарди. Премьерадан сўнг Ferrari акциялари Милан ва Нью-Йорк биржаларида кескин пасайди, деб хабар беради BBC.
Ferrari акциялари Милан фонд биржасида 8 фоиздан, Нью-Йоркда эса 5 фоиздан ортиққа пасайди. Мутахассислар бу ҳолатни бозорнинг Ferrari’нинг илк тўлиқ электр автомобилига эҳтиёткорона муносабатда бўлаётгани ҳамда люкс тоифасидаги электромобилларга бўлган талабнинг умумий пасайиши билан изоҳлайди.
Янги Ferrari Luce бренд тарихидаги илк беш ўриндиқли автомобиль бўлди. У дизайни ва кузов формати жиҳатидан классик моделлардан сезиларли даражада фарқ қилади.
Ижтимоий тармоқларда Ferrariнинг янги электромобили қизғин мунозараларга сабаб бўлди. Баъзи фойдаланувчилар лойиҳани “муваффақиятсизлик” деб атадилар, бошқалари эса уни “автомобиль дизайни дурдонаси” деб аташди.
Кўпчилик Ferrari Luceни оммавий бозордаги электромобиль моделлари билан таққослади. Масалан, AIR Capital тадқиқот раҳбари Пьер-Оливьер Эссиг бу янгиликни «Honda Accord EV пен Tesla Model 3 ўртасидаги қоришма” деб атади ва автомобиль ишлаб чиқарувчининг янги стратегиясини тушунмаслигини айтди.
Bloomberg баҳосига кўра, Luce модели учун Ferrari анъанавий равишда бренднинг бош дизайнери Флавио Манцони номи билан боғланадиган машҳур фирмавий услубдан четлашган.
Ferrariнинг илк электромобилини ишлаб чиқишга тахминан 5 йил вақт кетгани айтилди. Ferrari Luce тақдимоти жаҳон электр автомобиллари ишлаб чиқарувчилари қийинчиликларга дуч келаётган даврга тўғри келди. Ferrariнинг рақобатчилари — Lamborghini ва Porsche талабнинг пасайиши ҳамда хитойлик брендлар билан рақобатнинг кучайиши сабабли тўлиқ электрли моделларни ривожлантириш режаларини қисқартирган.
Ferrari компанияси асосий устувор йўналиш ҳали ҳам эксклюзивлик ва чекланган сериядаги автомобиллар ишлаб чиқариш бўлиб қолишини таъкидлади. Luce тақдимотидан кейин акциялар қулаганига қарамай, Ferrari бозор қиймати бўйича Европадаги энг қиммат автомобиль ишлаб чиқарувчиси бўлиб қолмоқда.
