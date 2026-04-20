Гуанчжоу ярмаркаси рекорд даражадаги хорижий харидорларни жалб қилди
ASTANА. Кazinform – Якшанба куни Хитойнинг жанубидаги Гуандун провинциясидаги Гуанчжоу шаҳрида 139-Хитой импорт ва экспорт ярмаркасининг (Гуанчжоу ёки Кантон ярмаркаси) биринчи босқичи якунланди, деб хабар берди Xinhua ахборот агентлиги.
Биринчи босқичда рекорд даражадаги хорижий харидорлар иштирок этди, деб хабар берди ярмарка ташкилотчиси Хитой ташқи савдо маркази.
Расмий маълумотларга кўра, якшанба куни соат 17:00 ҳолатига кўра, офлайн ярмаркада 216 мамлакат ва минтақадан 167 000 га яқин харидор иштирок этган. Бу кўрсаткич аввалги ярмарканинг шу даврига нисбатан 5,9 фоизга юқори.
Ташкилотчиларнинг фикрига кўра, бундай юқори иштирок даражаси ярмарканинг биринчи босқичи тарихидаги энг юқори натижадир. Бу Хитой ташқи савдосининг барқарорлиги ва ҳаётийлигидан далолат беради. "Илғор ишлаб чиқариш саноати" мавзусига бағишланган биринчи босқичда 25 000 дан ортиқ стендлар қўйилди ва 12 000 дан ортиқ экспонентлар ўз маҳсулотларини намойиш этди.
Бу йил ярмарка уч босқичда ўтказилади ва 5 майгача давом этади. 23-27 апрель кунлари бўлиб ўтадиган иккинчи босқич "Сифатли уй ҳаёти" мавзусига бағишланади. Унда қурилиш материаллари, мебеллар, уй-рўзғор буюмлари, совғалар ва декор маҳсулотлари намойиш этилади.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон ёзда Хитойда бўлиб ўтадиган йирик технологик форумда иштирок этади.