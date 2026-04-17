Қозоғистон ёзда Хитойда бўлиб ўтадиган йирик технологик форумда иштирок этади
ASTANА.Кazinform - Хитой пойтахтида Хитойнинг сунъий интеллект ечимларини глобал экотизимга интеграция қилиш ва технологик ҳамкорликнинг янги форматларини ривожлантиришга бағишланган халқаро "JXQ Сунъий интеллект форуми" бўлиб ўтди, деб хабар беради Кazinform агентлигининг Пекиндаги мухбири.
Рақамли шаҳарлар глобал альянси бош котиби Ю Цзин мамлакат пойтахти сунъий интеллект секторининг кўламини тақдим этди. Пекинда 2500 дан ортиқ ихтисослашган компаниялар жойлашган ва саноатнинг асосий сегменти 450 миллиард юанга (тахминан 66 миллиард доллар) етди.
Маърузачининг сўзларига кўра, Хитой Марказий кибермакон бошқармасида 223 та йирик модел рўйхатдан ўтган, бу умумий миллий ҳажмнинг 40% дан ортиғини ташкил этади.
Саноатни рағбатлантириш учун Пекин расмийлари мақсадли қўллаб-қувватлаш чораларини амалга оширмоқда. Ҳукумат ҳисоблаш қуввати харажатларини 50% гача субсидиялаштирмоқда ва кичик ва ўрта бизнес учун 30% гача чегирмалар таклиф қилувчи ваучер тизимини жорий этмоқда. Асосий эътибор янги авлод нейрон тармоқларини ўқитиш учун асос бўлиб хизмат қиладиган юқори сифатли маълумотлар тўпламларини яратишга қаратилган.
Пекинда жойлашган рақамли интеллект компанияси BEDIнинг катта илмий ходими Доу Дэцзин ривожланаётган бозорлар глобал иқтисодиётнинг ўзгариши шароитида энг тез ўсишни кўрсатаётганини таъкидлади. Унинг тушунтиришича, бу контекстда сунъий интеллектнинг глобаллашуви технологияларни маҳаллий сценарийларга мослаштириш, мувофиқликни таъминлаш ва трансчегаравий маълумотлар оқимларини тартибга солишда қийинчиликларга дуч келмоқда.
Хитой-Бенилюкс савдо палатаси директорлар кенгаши раиси ўринбосари Пьер Мирочников Адре Қозоғистон ва Жануби-Шарқий Осиё мамлакатларининг Хитой сунъий интеллектини ривожлантиришнинг истиқболли йўналишлари сифатидаги ролини таъкидлади.
— Ушбу бозорларга тўғридан-тўғри кириш учун кўпинча маданий ва маъмурий тўсиқлар тўсқинлик қилади. Ушбу конфигурацияда Европа тартибга солиш механизмлари ва юқори ишонч стандартларини таклиф қилувчи "юмшоқ платформа" сифатида ҳаракат қилиши мумкин, — дея қўшимча қилди у.
Рақамли шаҳарлар глобал альянси вакили Кazinform мухбирига берган интервьюсида ташкилотнинг Қозоғистон билан ҳамкорликни кенгайтириш ниятини билдирди.
— Бу йил бир қатор қўшма тадбирлар режалаштирилган. Қозоғистон делегацияси шу ёзда Хитойда бўлиб ўтадиган йирик технологик форумда иштирок этиши режалаштирилган, кузда эса етакчи Хитой IТ-компаниялари раҳбарлари Қозоғистондаги Digital Bridge форумига келишади, — деб таъкидлади у.
