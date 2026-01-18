Гуанчжоу шаҳрида Қозоғистоннинг Бош консуллиги очилди
ASTANA. Kazinform — Хитойнинг жанубидаги Гуандун провинциясининг маркази Гуанчжоу шаҳрида Қозоғистоннинг Бош консуллиги расман очилди. Бу ҳақда Гуанчжоу шаҳар ташқи ишлар бошқармаси хабар берди, деб ёзади Синьхуа.
Унинг консуллик округи Гуандун, Хунань, Хайнань ва Юньнань провинцияларини, шунингдек, Гуанси-Чжуан автономияли туманини ўз ичига олади.
Янги муассасанинг очилиши билан Гуанчжоудаги чет эл давлатларининг бош консулликларининг умумий сони 70 тага етди.
Таъкидлаш жоизки, Гуанчжоуда сўнгги йилларда Қозоғистон билан савдо ва одамлар ўртасидаги муносабатлар ортиб бормоқда. 2025 йил июнь ойида Хитойнинг етакчи авиакомпанияси China Southern Airlines расман Гуанчжоу-Алмати тўғридан-тўғри йўналишини ишга туширди. Ҳозирги вақтда рейслар сони ҳафтасига дастлабки учтадан бештагача ошди.
Эслатиб ўтамиз, Қозоғистон консулликлари ватандошларнинг аризаларини «ягона дарча» тамойили бўйича кўриб чиқишни бошлади.