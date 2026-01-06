Грузияда йиллик инфляция декабрь ойида 4 фоизга етди
ASTANA. Kazinform — Грузияда инфляция 2025 йил декабрь ойида ой давомида 0,2% гача пасайди ва йиллик ўсиш 4% ни ташкил этди, деб хабар беради Грузия Миллий статистика хизмати (GeoStat).
Ойлик инфляциянинг пасайиши асосан кийим-кечак ва пойабзал (-1,9%), ҳамда уй-жой-коммунал хизматлар (-0,4%) ҳисобига бўлди. Транспорт воситалари нархлари 0,3% га пасайди, жамоат транспорти нархлари эса 2,7% га ошди. Соғлиқни сақлаш нархлари ўртача ўсишни (+0,5%) кўрсатди, бу асосан тиббий маҳсулотлар ва ускуналар нархларининг ошиши билан боғлиқ.
Декабрь ойида йиллик инфляция 4,0% ни ташкил этди. Ўсишнинг асосий омиллари озиқ-овқат ва алкоголсиз ичимликлар (+8,8%), жумладан, балиқ, мевалар, нон ва дон маҳсулотлари, соғлиқни сақлаш (+7,0%), шунингдек, алкоголь ва тамаки (+4,4%) нархларининг сезиларли даражада ошиши бўлди.
Шу билан бирга, коммунал хизматлар (-4,7%), мебель ва маиший техника (-1,6%) ва транспорт (-0,6%) каби баъзи гуруҳларда нарх кўрсаткичлари пасайди.
GeoStat нархларнинг ўзгариши мавсумий омилларни ҳам, оилавий бюджетга бевосита таъсир қилувчи индивидуал хизматлар ва товарлар нархидаги ўзгаришларни ҳам акс эттиришини таъкидлади.
Аввалроқ Грузияда инфляция 4,8% га етганини ва озиқ-овқат нархларининг ўсиши бўйича сўнгги икки йилдаги рекордни янгилаганини хабар қилган эдик.