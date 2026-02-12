OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Жаҳон
    Ҳодиса
    Қозоғистон
    Сиёсат
    Таҳлил
    Иқтисодиёт
    Биз ҳақимизда
    Агентлик ҳақида Алоқа Реклама Ҳамкорлар Фотосайт Sayt xaritasi Теглар
    17:10, 12 Февраль 2026 | GMT +5

    Грузияда пластик бутилкалар тақиқланади

    ASTANА. Кazinform – Грузия ҳукумати пластик бутилкаларда ичимликлар сотишни тақиқлашни режалаштирмоқда, деб хабар беради Newsgeorgia.

    пластик бутилкалар
    Фото: istockphoto.com

    Атроф-муҳитни муҳофаза қилиш ва қишлоқ хўжалиги вазири ўринбосари Соломон Павляшвилининг сўзларига кўра, тақиқ келгуси йилдан кучга киради.

    Унинг сўзларига кўра, 10 литрдан ортиқ ҳажмдаги пластик бутилкаларда мой ва ичимлик суви сотиш учун истисно қўлланилади. Чеклов экспорт учун мўлжалланган маҳсулотларга ҳам тааллуқли эмас.

    Ушбу ташаббус мамлакатда пластикдан фойдаланишни камайтириш кампаниясининг бир қисмидир. 1 январдан бошлаб Грузияда ички бозор учун бир марталик пластик маҳсулотлар ишлаб чиқариш тақиқланган.

    Пластик идишлар фақат экспорт учун ишлаб чиқарилиши мумкин.

    1 апрелдан бошлаб давлат муассасалари томонидан 3 литргача бўлган пластик стаканлар, контейнерлар ва бутилкалар сотиб олишга тақиқ кучга киради.

    1 июльдан бошлаб эса ушбу чеклов меҳмонхоналар, ресторанлар ва кафеларга ҳам тааллуқли бўлади.

    Эслатиб ўтамиз, Грузияда йиллик инфляция декабрь ойида 4 фоизга етди.

    Теглар:
    Грузия Соғлиқни сақлаш Экология Жаҳон янгиликлари
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
    Сўнгги хабарлар
    Кўпроқ янгиликлар бизнинг Telegram каналимизда!