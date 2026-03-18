Грузияда миллий мотам эълон қилинди
ASTANА. Кazinform – Грузияда Патриарх Илия II нинг вафоти муносабати билан миллий мотам куни эълон қилинди. Бу ҳақда Грузиянинг «Интерпрессньюс» агентлиги хабар берди.
Ҳукумат маълумотларига кўра, мамлакат бўйлаб барча маъмурий биноларда давлат байроқлари ярим туширилди.
Грузия православ черкови раҳбарининг вафоти Бутун Грузия Католикос-Патриархи вазифасини бажарувчи, мтрополит Шио томонидан эълон қилинди.
— Бутун Грузия Католикос-Патриархи, Илия II жаноби олийлари вафот этди. У бутун бир даврнинг шахси эди. Унинг вафоти бутун православ дунёси учун чуқур қайғудир, — деди у.
Патриарх Илия II 94 ёшида Тбилисидаги Кавказ тиббиёт марказида вафот этди. У соғлиғининг кескин ёмонлашиши сабабли касалхонага ётқизилди. Касалхонага Бош вазир Ираклий Кобахидзе бошчилигидаги ҳукумат аъзолари, шунингдек, Грузия президенти Михаил Кавелашвили ташриф буюришди.
Патриархатнинг жамоатчилик билан алоқалар хизмати раҳбари Андрия Жагмаидзе Патриарх Илия II нинг жасади Тбилисидаги Муқаддас Учлик соборида дафн этилишини эълон қилди. Дафн этилган жой ва бошқа тафсилотлар кейинроқ эълон қилинади.
Соғлиқни сақлаш вазири Михаил Саржвеладзе патриархнинг олдинги кеча касалхонага олиб етказилганини тасдиқлади. Унинг сўзларига кўра, ўлим сабаби буйрак, ўпка ва юрак етишмовчилигидан келиб чиққан асоратлар бўлган. Бемор ошқозон-ичакдан қон кетиши билан клиникага ва реанимация бўлимига ётқизилган.
