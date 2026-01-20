Valentino мода уйи асосчиси Валентино Гаравани вафот этди
ASTANA. Kazinform — Бу ҳақда Валентино Гаравани ва Жанкарло Гиамметти жамғармаси ижтимоий тармоқлардаги баёнотида маълум қилди. Унда «У Римдаги резиденциясида яқинлари даврасида вафот этди», деб ёзилган, деб хабар беради agenzianova.com.
Италиянинг энг машҳур дизайнери ва халқаро мода оламидаги энг нуфузли шахслардан бири бўлган Валентино Гаравани 1932 йилда Павиа провинциясидаги Вогера шаҳрида туғилган.
Ёшлигиданоқ у санъат ва гўзалликка алоҳида иштиёқ кўрсатди, аввал Миланда, кейин Парижда - Тасвирий санъат мактабида ва Олий мода синдикатида таҳсил олди. Жан Десе ва Ги Лароше каби нуфузли француз мода уйларида ишлаганидан сўнг, у 1960 йилда Италияга қайтиб келди ва шериги билан Римда Valentino мода уйига асос солди.
Фаолияти давомида у кўплаб мукофотларга сазовор бўлди.
Хусусан, Венеция кинофестивалида кинога қўшган ҳиссаси учун "Олтин шер" мукофотини, шунингдек, Франция Фахрий легиони орденини олди. Бу мукофотлар унинг маданий ва стилистик таъсиридан далолат беради.
2008 йилда Валентино Гаравани Парижда унутилмас мода намойиши билан мода оламидан расман нафақага чиқишини эълон қилди.
Мода уйидаги креатив директорлик лавозимидан кетган бўлса-да, у мода иконаси мақомини сақлаб қолди.
Хабар қилинишича, видолашув маросими чоршанба ва пайшанба кунлари Римда бўлиб ўтади. Дафн маросими жума куни бўлиб ўтади.