Грузия ва Туркия халқаро юк ташиш учун электрон рухсатнома тизимига ўтди
ASTANА. Каzinform – Грузия қуруқлик транспорти агентлиги Грузия ва Туркия ўртасида халқаро автомобиль юк ташуви учун рухсатномаларни электрон тарзда бериш ва алмашиш тизимини ишга туширди, деб хабар беради Xinhuа.
Агентлик маълумотларига кўра, энди икки мамлакат ўртасида халқаро юк ташиш билан шуғулланувчи ташувчилар рухсатномалардан тўлиқ электрон форматда фойдаланишлари мумкин.
Янги тизим маъмурий процедураларни соддалаштиради ва қоғоз ҳужжатларни қайта ишлаш заруратини камайтиради. Шунингдек, рухсатномалар бериш ва мониторинг қилиш жараёнини тезлаштиради, халқаро юк ташиш самарадорлигини оширади.
Грузия қуруқлик транспорти агентлиги директори Бакур Микадзенинг сўзларига кўра, рақамли тизим икки томонлама асосда ишлайди. Унинг доирасида Грузия ва Туркия рухсатномаларни алмашиш ва ҳисобга олиш учун ягона электрон платформадан фойдаланади.
Унинг сўзларига кўра, бу хавфсиз ва ўз вақтида маълумотлар алмашинувини таъминлайди, техник ва маъмурий кечикишларни камайтиради ва халқаро автомобил юк ташишни бошқариш учун очиқ ва замонавий механизм яратади.
Агентлик Европа транспорт вазирлари конференциясининг электрон форматдаги рухсатномалардан фойдаланиш бўйича кўп томонлама тизимнинг ишга туширилишини ва Туркия билан рақамли алмашинув механизмини халқаро автомобиль транспортини ривожлантиришдаги муҳим босқич сифатида баҳолади.
Агентликнинг таъкидлашича, ушбу янгилик транспорт ва логистика соҳасини ривожлантиришга, халқаро савдони осонлаштиришга ва Грузиянинг минтақадаги йирик транзит хаби сифатидаги ролини мустаҳкамлашга ҳисса қўшади.
Эслатиб ўтамиз, Ўзбекистон Грузиядаги энг йирик денгиз портини қуриш лойиҳасида иштирок этиши мумкин.