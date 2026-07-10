Грузия Озарбайжон-Арманистон чегарасигача янги автобан қуради
ASTANА. Кazinform — Грузия Рустави — Красний Мост ва Алгети — Садахло автомобиль йўлларининг участкаларини қуриш бўйича халқаро тендерларни қайта эълон қилди. Лойиҳа доирасида умумий узунлиги 61,2 километр бўлган тўрт полосали автобан қурилади. Янги йўл Грузиянинг йўл тармоғини Озарбайжон билан чегарадаги Красний Мост назорат-ўтказиш пункти, шунингдек, Арманистон билан чегарадаги Садахло йўналиши билан боғлайди.
Автобан халқаро Шарқ — Ғарб ва Шимол — Жануб транспорт йўлакларининг бир қисмига айланади.
Лойиҳа доирасида 26 та кўприк, 11 та ўтиш жойи ва халқаро йўл ҳаракати хавфсизлиги талабларига мувофиқ ташқи ёритиш тизими қурилади.
Қурилиш ишлари Европа инвестиция банкининг кредити ва Грузия давлат бюджетининг қўшма молиялаштириши ҳисобига амалга оширилади. Лойиҳа ҳужжатлари Жаҳон банки кўмагида Нидерландия компанияси томонидан ишлаб чиқилган.
Аввалроқ, Грузия автомобиль йўллари департаменти дастлабки тендер бекор қилинганидан сўнг, лойиҳа бўйича халқаро тендерларни қайта эълон қилган эди.
Эслатиб ўтамиз, Грузия ва Туркия халқаро юк ташиш учун электрон рухсатнома тизимига ўтди.