Грузия никоҳ орқали мамлакатда яшаш рухсатномасини олиш қоидаларини қатъийлаштирди
ASTANA. Kazinform — Грузия ҳукумати хорижликлар томонидан мамлакатда бўлишини қонунийлаштириш мақсадида тузиладиган сохта никоҳларга қарши курашни кучайтиришни кўзламоқда, деб хабар беради Kazinform агентли мухбири.
Мамлакат ИИВ маълумотига кўра, Грузия фуқароси ва хорижлик ўртасида мамлакатда яшаш рухсатномасини олиш ёки мамлакатда қонуний яшаш учун бошқа асосларга эга бўлиш мақсадида тузилган сохта никоҳлар учун жиноий жавобгарлик жорий этиш таклиф қилинмоқда.
Қонун лойиҳасига мувофиқ, бундай қоидабузарликлар учун жарима солиш, бир йилдан икки йилгача уй қамоғи ёки икки йилгача озодликдан маҳрум қилиш жазоси қўлланилиши мумкин. Хорижликларга нисбатан қўшимча чоралар ҳам таклиф этилган: Грузиядан депортация қилиш ва мамлакатга икки йилдан ўн йилгача киришни тақиқлаш.
Ўзгаришлар пакети миграция жараёнлари устидан назоратни кучайтириш, яшаш рухсатномасини олишда суиистеъмолларнинг олдини олиш ҳамда миграция режими қоидаларини бузиш ҳолатларини аниқлаш механизмларини такомиллаштиришга қаратилган.
Вазирлик шунингдек хорижий фуқароларнинг Грузияда бўлишига оид қоидаларни янада қатъийлаштириш, миграция органларининг ваколатларини кенгайтириш ва миграция қонунчилигига риоя этилиши устидан назорат самарадорлигини оширишни таклиф қилмоқда.
Агар парламент томонидан маъқулланса, янги қоидалар сўнгги йилларда хорижликларнинг мамлакатда бўлиш асослари устидан назоратни изчил кучайтириб келаётган Грузиянинг миграция сиёсатини янада қатъийлаштириш йўлидаги навбатдаги қадами бўлади.