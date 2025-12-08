Грузия хорижий сайёҳлар учун янги кириш қоидаларини жорий қилди
ASTANA. Kazinform - Грузия 2026 йилдан бошлаб барча хорижий сайёҳлар учун мажбурий тиббий суғуртани жорий этади. Суғуртанинг йўқлиги хорижлик фуқаронинг жаримага тортилишига сабаб бўлади ёки унга мамлакат ҳудудига киришга рухсат берилмайди, деб хабар беради Kazinform Миллий туризм маъмуриятига таяниб.
2026 йил 1 январдан бошлаб Грузия барча хорижий фуқароларнинг мамлакатга киришда тиббий суғуртага эга бўлишини талаб қилувчи янгиланган сиёсатни жорий этади. Амалдаги суғуртанинг йўқлиги энди расмиятчилик деб ҳисобланмайди.
Суғуртасиз кириш фуқаронинг 300 лари (тахминан 110 доллар) миқдорида жаримага тортилишига сабаб бўлади. Бундан ташқари, саёҳатчиларга киришга рухсат берилмаслиги мумкин.
Талаб қилинадиган сиёсат шошилинч амбулатория ёрдами учун камида 5000 доллар ва стационар даволаниш учун, жумладан, бахтсиз ҳодисалар, жароҳатлар, тўсатдан касалликлар ва тиббий эвакуация учун камида 30 000 доллар миқдорида қамровни таъминлаши керак.
Суғурта чегарага киришда олиниши ва мамлакатда бўлишнинг бутун муддати давомида амал қилиши керак. Чегара хизматлари ҳужжатни аэропортларда ҳам, қуруқликдаги чегара ўтиш жойларида ҳам сўрашлари мумкин бўлади.
Қонун дастлаб 2024 йил 1 июнда кучга кириши режалаштирилган эди, бироқ унинг амалга оширилиши 2026 йил 1 январга қолдирилди.
1 октябрда Грузияда чет элликлар учун янги қоидалар кучга кирди, улар миграция назоратини ва мамлакатда қолиш муддатини узайтирганлик учун жазоларни кучайтирди.
Шунингдек, Грузия расмийлари хорижий IT мутахассислари учун яшаш рухсатномасини олиш жараёнини соддалаштиргани ҳақида хабар берилган эди.
Грузиянинг 2025 йилнинг учинчи чорагида халқаро туризмдан тушган даромади 1,66 миллиард долларни ташкил этди, бу ўтган йилнинг шу даврига нисбатан 6,6 фоизга кўпдир.