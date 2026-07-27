KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    ЎЗ
    Тренд:

    Григорий Ломакин Туркиядаги турнирни муваффақиятли бошлади

    ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 909-ракеткаси Григорий Ломакин Самсун (Туркия) челленжер турнири саралаш босқичининг финалига чиқди.

    Григорий Ломакин
    Фото: ktf.kz

    Саралаш босқичининг ярим финалида қозоғистонлик теннисчи дунёнинг 1126-ракеткаси, болгариялик Виктор Марковни мағлуб этди.

    Иккала сет ҳам Г. Ломакин фойдасига 7:5 ҳисобида ҳал бўлди.

    2 соатдан ортиқ давом этган кескин курашда Ломакин 6 та эйс билан бирга 7 та брейк-пойнтдан 2 тасини фойдаланди. Марков 2 та эйс билан чекланди.

    Григорий Ломакин саралаш финали ғолиби, дунё рейтингида 508-ўринни эгаллаган франциялик Константин Биттун-Кузьмин ёки 952-ўринни эгаллаган туркиялик Керем Йилмазга қарши ўйнайди.

    Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева Германиядаги турнирнинг чорак финалига йўл олди.

    Теннис Паспорт Григорий Ломакин
    Бекабат Узаков
    Бекабат Узаков
    Муаллиф