Григорий Ломакин Туркиядаги турнирни муваффақиятли бошлади
ASTANА. Кazinform — Қозоғистонлик теннисчи, дунёнинг 909-ракеткаси Григорий Ломакин Самсун (Туркия) челленжер турнири саралаш босқичининг финалига чиқди.
Саралаш босқичининг ярим финалида қозоғистонлик теннисчи дунёнинг 1126-ракеткаси, болгариялик Виктор Марковни мағлуб этди.
Иккала сет ҳам Г. Ломакин фойдасига 7:5 ҳисобида ҳал бўлди.
2 соатдан ортиқ давом этган кескин курашда Ломакин 6 та эйс билан бирга 7 та брейк-пойнтдан 2 тасини фойдаланди. Марков 2 та эйс билан чекланди.
Григорий Ломакин саралаш финали ғолиби, дунё рейтингида 508-ўринни эгаллаган франциялик Константин Биттун-Кузьмин ёки 952-ўринни эгаллаган туркиялик Керем Йилмазга қарши ўйнайди.
Эслатиб ўтамиз, Жибек Қуламбаева Германиядаги турнирнинг чорак финалига йўл олди.