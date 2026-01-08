Грецияда 2025 йил мамлакат тарихидаги иккинчи энг иссиқ йил бўлди
ASTANА. Кazinform — Грециядаги 2025 йилдаги ўртача ҳаво ҳарорати мамлакат тарихида қайд этилган энг юқори ўртача йиллик ҳароратлар орасида иккинчи ўринни эгаллади. Бу ҳақда Anadolu ёзган.
«Climatebook» иқлимшунослар жамоаси 2025 йилда Грециядаги ҳаво ҳароратини комплекс баҳолашни ўтказди.
Ҳисоботда кўрсатилганидек, Грецияда шу кунгача ўтказилган барча ўлчовларга кўра, ўртача йиллик ҳарорат 15,3 даража бўлган 2025 йил 1890 йилдан бери, 2024 йилдан кейин кузатувлар тарихидаги иккинчи энг иссиқ йил деб топилди. Шуни таъкидлаш керакки, 2024 йилда ўртача йиллик ҳарорат энг юқори даражага етди.
Ўтган йилги ўртача ҳарорат 2024 йилга нисбатан 0,7 даражага паст ва 2023 йилга нисбатан 0,1 даражага юқори бўлди.
Йилнинг 262 кунида ҳарорат 1991–2020 йиллардаги ўртача кўрсаткичдан юқори бўлди. Бундан ташқари, ўтган йилнинг март ойида мамлакатнинг кўплаб ҳудудларида ҳарорат рекорд даражага етди.
Ўтган йилги ёз Грецияда рекорд даражадаги учинчи энг иссиқ ёз сифатида қайд этилди.
Умуман олганда, Грециядаги энг иссиқ етти йилнинг олтитаси сўнгги етти йил ичида содир бўлган. Мамлакат тарихидаги энг иссиқ учта йил эса кетма-кет сўнгги уч йил ичида содир бўлган.
Эслатиб ўтамиз, 2025 йил Хитойда қайд этилган энг иссиқ йил бўлди.