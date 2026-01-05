OZ
    19:15, 05 Январь 2026 | GMT +5

    2025 йил Хитойда қайд этилган энг иссиқ йил бўлди

    ASTANA. Kazinform – 2025 йил Хитойда 1961 йилдан бери энг иссиқ йил бўлди. Мамлакатда ўртача ҳарорат 11 даража Цельсийни ташкил этди, деб хабар беради Kazinform.

    2025 год стал самым теплым в Китае
    Фото: Синьхуа

    Синьхуа агентлигининг хабар беришича, июндан августгача бутун мамлакат бўйлаб ўртача ҳарорат 22,3 даража Цельсийни ташкил этди, бу мавсумий нормадан 1,1 даражага юқори бўлиб, ўтган йилги ёз, 2024 йил ёзи билан бирга, 1961 йилдан бери энг иссиқ ёзи бўлди.

    Ўтган йили Пекинда 1961 йилдан бери энг кўп ёғингарчилик кузатилди. Шимолий Хитойда ёмғирли мавсумнинг давомийлиги ва бу даврдаги умумий ёғингарчилик ҳам тарихий энг юқори кўрсаткичларга етди.

    Ушбу ой учун об-ҳаво маълумотларига келсак, метеорологлар Шимолий Хитой паст ҳарорат, қор ёғиши ва муз ёмғирларнинг салбий таъсирига тайёрланиши кераклиги, жанубий Хитой эса метеорологик қурғоқчилик оқибатларига қарши курашиш учун эрта чоралар кўриши кераклиги ҳақида огоҳлантирмоқда.

