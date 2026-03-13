Green Card–2027 лотереяси: АҚШ янги талабларни жорий қилади
ASTANА. Кazinform — United States Department of State Diversity Visa дастурида (Green Card лотереяси) иштирок этиш қоидаларини кучайтирадиган янги талабларни жорий этмоқда. Ушбу ўзгаришлар 10 апрелдан кучга киради ва департаментнинг расмий веб-сайтида эълон қилинди.
Асосий янгиликлардан бири шундаки, ариза беришнинг дастлабки босқичида ҳужжатларнинг рақамли нусхаларини тақдим этиш мажбурий бўлади. Ушбу чора фирибгарликка қарши курашни кучайтириш ва иштирокчиларни аниқлашни осонлаштиришга қаратилган.
Янгиланган талабларга кўра, энди ариза берувчилар нафақат амалдаги хорижий паспортдан маълумотларни тақдим этишлари, балки паспорт саҳифаларининг шахсий маълумотлари ва эгасининг имзоси туширилган сканерланган нусхаларини тизимга юклашлари керак. Ушбу ҳужжатларсиз рўйхатдан ўтиш мумкин бўлмайди.
Бундан ташқари, сўровнома терминологиясига ўзгартиришлар киритилди. Илгари ишлатилган кенг тушунчалар ўрнига аниқ таърифлар қўлланилади:
"гендер" устуни "жинси" га ўзгартирилади;
"ёш" устуни ўрнига аниқ туғилган сана кўрсатилиши керак.
Ушбу ўзгаришлар дастурдаги молиявий ислоҳотларни ҳам тўлдиради. Эслатиб ўтамиз, 2025 йил сентябридан бошлаб лотереяда рўйхатдан ўтиш учун 1 доллар миқдорида мажбурий тўлов жорий этилган. Илгари ариза бепул эди.
АҚШ расмийлари бу қадамни ўтган йилнинг декабрь ойида фирибгарлик аризаларининг кўпайиши ва визаларнинг вақтинча тўхтатилиши муносабати билан қўйишган эди.
Янги қоидалар **Diversity Visa Program дастури орқали 2027 йил учун Green Cardга ариза топширган барча иштирокчиларга нисбатан қўлланилади.
Эслатиб ўтамиз, Green Card 2026 лотереясида 18 давлат фуқаролари иштирок эта олмайди.