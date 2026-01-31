OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    12:10, 31 Январь 2026 | GMT +5

    Grand Slam турнирига қатнашадиган ҚР Миллий терма жамоаси рўйхатига ўзгариш киритилди

    АSTANА. Kazinform – Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) Париж шаҳрида (Франция) ўтказиладиган Grand Slam турнирида иштирок этадиган спортчилар рўйхатини янгилади.

    дзюдочи
    Фото: ҚР МОҚ

    Аввалроқ дастлабки рўйхатга Абиба Абужақинова киритилган эди. ҚР МОҚ маълумотига кўра, янгиланган рўйхатга кўра, Grand Slam турнирида мамлакат шарафини 12 нафар эркак спортчи ҳимоя қилади.

    Миллий терма жамоа рўйхати:

    • 60 килограммгача: Шерзод Давлатов, Аман Бақитжан
    • 66 килограммгача: Ғусман Қирғизбаев, Бауржан Нарбаев
    • 73 килограммгача: Дастан Шаяхметов, Есет Қуанов
    • 81 килограммгача: Аблайхан Жубаназар, Адилет Алмат
    • 90 килограммгача: Айдар Арапов
    • 100 килограммгача: Нурлихан Шархан, Марат Байқамуров
    • 100 килограммдан юқори: Ғолибжан Қириқбай

    Таъкидлаш жоизки, турнир 7-8 февраль кунлари бўлиб ўтади.

    Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик дзюдочи ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида кумуш медални қўлга киритди.

