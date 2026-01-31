12:10, 31 Январь 2026 | GMT +5
Grand Slam турнирига қатнашадиган ҚР Миллий терма жамоаси рўйхатига ўзгариш киритилди
АSTANА. Kazinform – Халқаро дзюдо федерацияси (IJF) Париж шаҳрида (Франция) ўтказиладиган Grand Slam турнирида иштирок этадиган спортчилар рўйхатини янгилади.
Аввалроқ дастлабки рўйхатга Абиба Абужақинова киритилган эди. ҚР МОҚ маълумотига кўра, янгиланган рўйхатга кўра, Grand Slam турнирида мамлакат шарафини 12 нафар эркак спортчи ҳимоя қилади.
Миллий терма жамоа рўйхати:
- 60 килограммгача: Шерзод Давлатов, Аман Бақитжан
- 66 килограммгача: Ғусман Қирғизбаев, Бауржан Нарбаев
- 73 килограммгача: Дастан Шаяхметов, Есет Қуанов
- 81 килограммгача: Аблайхан Жубаназар, Адилет Алмат
- 90 килограммгача: Айдар Арапов
- 100 килограммгача: Нурлихан Шархан, Марат Байқамуров
- 100 килограммдан юқори: Ғолибжан Қириқбай
Таъкидлаш жоизки, турнир 7-8 февраль кунлари бўлиб ўтади.
Эслатиб ўтамиз, қозоғистонлик дзюдочи ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида кумуш медални қўлга киритди.