16:27, 06 Октябрь 2025 | GMT +5
Қозоғистонлик дзюдочи ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида кумуш медални қўлга киритди
ASTANA. Kazinform - Қозоғистонлик ёш дзюдочи Дана Абдирова (57 кг) Перу пойтахти Лима шаҳрида дзюдо бўйича ёшлар ўртасидаги жаҳон чемпионатида кумуш медални қўлга киритди.
Қозоғистонлик спортчи мусобақа давомида бешта учрашув ўтказиб, уларнинг тўрттасида ғалаба қозонди. У саралаш босқичида Эльвира Гурьева (IJF) ва Коралина Сиенникадан (Польша) устун келди.
Чорак финалда у япониялик Уено Асукани, ярим финалда Андраде Жованнани мағлуб этди. Дана финалда япониялик ёш дзюдочи Мио Шираканега имкониятни бой бериб, кумуш медали соҳибига айланди.
Жаҳон чемпионатида мамлакатимиз шарафини 18 нафар курашчи ҳимоя қилади.
Мазкур мусобақада дунёнинг 65 давлатидан 463 нафар ёш татами устаси ғолиблик учун куч синашмоқда.