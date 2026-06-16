Google Earth Ер устидан учиш учун бепул парвоз симуляторини ишга туширди
ASTANA. Kazinform — Google Earth фойдаланувчилари виртуал самолётни тўғридан-тўғри браузерда бошқариш имкониятига эга бўлдилар. Янги авиасимулятор Ерни қуш учадиган баландликдан ўрганиш имконини беради. Энди фойдаланувчилар дунёнинг турли ҳудудларидаги 3D шаҳарлар ва табиий ландшафтларни кузатишлари мумкин, деб хабар беради Euronews.
12 июнда ишга туширилган ушбу восита асосан авиация ва саёҳат ихлосмандлари учун мўлжалланган. Парвоз қилиш учун қўшимча дастурларни ўрнатиш талаб этилмайди — браузерда Google Earth ни очиб, Flight Simulator режимига ўтишнинг ўзи етарли.
Виртуал саёҳат давомида фойдаланувчилар сайёранинг турли ҳудудлари устидан парвоз қилиб, юқори даражада батафсил яратилган 3D биноларни, диққатга сазовор жойларни ва ер рельефининг панорамаларини томоша қилишлари мумкин.
Бунга қадар авиасимулятор фақат Google Earth Pro нинг профессионал иш столи версиясида мавжуд бўлган. Энди эса ушбу функция илк бор веб-версияга интеграция қилиниб, кенг аудитория учун ҳам фойдаланиш имкониятини яратди.
Симуляторни ишга тушириш учун Google Earth ни очиб, Explore Earth бўлимини танлаш, сўнг Tools менюсига кириб, Flight Simulator тугмасини босиш керак.
Ишлаб чиқувчилар самолётни бошқариш учун мўлжалланган тезкор тугмалар рўйхатини ҳам эълон қилди. Фойдаланувчиларга тезликни ошириш, тормозлаш, йўналишни ўзгартириш, баландликка кўтарилиш ва манёвр қилиш буйруқлари тақдим этилган.
Кўнгилочар хусусиятга эга бўлишига қарамай, бошқарувни ўзлаштириш унчалик осон эмас. Агар виртуал самолёт ерга урилиб кетса, симулятор парвозни автоматик равишда тўхтатади ва маршрутни қайтадан бошлаш имконини беради.