Google Буюк Британияга 5 миллиард фунт стерлинг сармоя киритади
ASTANA. Kazinform – Америка компанияси Лондон яқинида маълумотларни қайта ишлаш маркази қуради, дея хабар беради Анадолу.
АҚШ президенти Дональд Трампнинг Буюк Британияга расмий ташрифи олдидан Google компанияси мамлакатга 5 миллиард фунт стерлинг миқдорида сармоя киритиш режасини маълум қилди.
Компаниянинг таъкидлашича, Америка корпорацияси сунъий интеллект хизматларига, хусусан, Google Cloudга ортиб бораётган талабни қондириш учун Лондон яқинида маълумотларни қайта ишлаш маркази қуради.
Googleнинг умумий қиймати 5 миллиард фунт стерлинг бўлган инвестициялари келгуси икки йил ичида инфратузилма ва илмий тадқиқотларни ривожлантиришга йўналтирилади.
Бу инвестициялар орқали Буюк Британияда ҳар йили 8 250 та иш ўрни яратилиши кутилмоқда.
Шунингдек, Google Буюк Британияда энергетик тизим барқарорлигини таъминлаш ва энергетик ўтиш жараёнини қўллаб-қувватлаш мақсадида Shell компанияси билан келишув тузганини маълум қилди.
АҚШ президенти Дональд Трамп 16 сентябрда Буюк Британияга ташриф буюради. Ташриф давомида умумий қиймати 10 миллиард доллардан ортиқ бўлган иқтисодий шартномалар имзоланиши режалаштирилган.
Эслатиб ўтамиз, Трамп Googleни ҳимоя қилган ва Европа Иттифоқига қарши масъулиятли чоралар кўришини айтган эди.