Гонконгдаги ёнғин: 13 киши ҳибсга олинди
ASTANA. Kazinform — Гонконг полицияси Wang Fuk Court турар-жой мажмуасида содир бўлган йирик ёнғиндан сўнг қотилликка уринишда гумон қилиб, 13 кишини ҳибсга олди, дея хабар беради Синьхуа ахборот агентлиги.
Мажмуадан олинган йигирмата қурилиш панжаралари намуналаридан еттитаси ёнғинга чидамлилик стандартларига жавоб бермади. Дастлабки синовлар шуни кўрсатадики, панжара юзалари, юқори даражада ёнувчан полиуретан кўпик билан биргаликда, ёнғиннинг тез тарқалишига ҳисса қўшган бўлиши мумкин.
Гонконг бош ижрочи директори Жон Ли сешанба куни судья бошчилигидаги мустақил комиссия кенг қамровли тергов ўтказиш ва барча иштирокчиларнинг жавобгарлигини аниқлаш учун ташкил этилишини эълон қилди.
Унинг сўзларига кўра, ёнғинда 150 дан ортиқ одам ҳалок бўлган ва яна 79 киши жароҳатланган. Полиция ҳали ҳам бедарак йўқолган 30 га яқин одамни қидирмоқда.
Эслатиб ўтамиз, аввалроқ Гонконгда сўнгги етти ўн йилликдаги энг йирик ёнғин ўчирилгани ҳақида хабар берган эдик.
Дастлабки ҳисоб-китобларга кўра, Гонконгдаги турар-жой мажмуасидаги ёнғин бамбукдан ясалган қурилиш устунларига ташланган сигареталар туфайли юзага келган бўлиши мумкин.
Шунингдек, Гонконг полицияси 26 ноябрда Тай По кўп қаватли уйида содир бўлган йирик ёнғинда бедарак йўқолган деб ҳисобланган 159 кишининг хавфсизлигини тасдиқлаганини хабар қилдик.