Гонконгда Gucci ва Bvlgari атирларида аллергенлар топилди
ASTANA. Kazinform - Гонконг истеъмолчилар ҳуқуқларини ҳимоя қилиш бошқармаси бир қатор ҳашаматли атирларда, жумладан, Gucci ва Bvlgari атирларида аллергенларнинг юқори даражасини аниқлади, деб хабар беради Kazinform SCMPга таяниб.
Синов натижаларига кўра, аниқланган компонентлар экзема ва бошқа дерматологик муаммоларга мойил бўлган одамларда тери ҳолатини ёмонлаштириши мумкин.
Мутахассислар турли брендлардан 40 та атирни синаб кўришганлиги ҳақида хабар берилган. Улардан учтасида 10 турдаги аллергенлар борлиги аниқланган.
Синовдан ўтказилган энг қиммат маҳсулот Gucci - The Alchemist's Garden Tears from the Moon Eau de Parfum бўлди. 100 мл шишанинг нархи 2850 Гонконг доллари (тахминан 365 доллар).
Bvlgari Parfumsнинг Allegra Passeggiata атирида ҳам ўнта потенциал аллерген компонентлар топилган, унинг чакана нархи ҳар бир шиша учун 2260 Гонконг доллари. Рўйхатга 997 Гонконг долларига баҳоланган Colonia Eau de Cologne от Acqua di Parma ҳам киритилган.
Таъкидланганидек, аллергенларнинг мавжудлиги барча истеъмолчилар учун автоматик равишда хавф туғдирмайди. Бироқ, сезгир терига ва сурункали тери касалликларига эга одамларга сотиб олишдан олдин маҳсулот таркибини диққат билан ўқиб чиқиш тавсия этилади.