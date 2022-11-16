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    11:08, 16 Ноябр 2022 | GMT +6

    Головкин ва Алимханулининг ESPN рейтингида ўз ўринларини сақлаб қолди

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    ASTANA. Kazinform – ESPN телеканали сайти барча вазн тоифаларидаги боксчилар рейтингининг янгиланган версиясини эълон қилди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга таяниб.

    Ўрта вазн тоифасида иштирок этган қозоғистонлик жаҳон чемпионлари Геннадий Головкин ва Жанибек Алимханули ўз позицияларини ўзгартирмади.

    Кучли учлик ўзгармади, WBC йўналиши бўйича жаҳон чемпиони Джермалл Чарло биринчи ўринда, 2-3 ўринларда WBA Super, IBF ва IBO чемпионлик унвонлари соҳиби Головкин ва Деметриус Андраде. Алимханулига келсак, британиялик Дензел Бентли билан жангда ғалаба қозониб, WBO чемпионлигини муваффақиятли ҳимоя қилган бўлсада, у тўртинчи ўринда қолди.

    Тўлиқ ESPN ўрта вазн рейтинги қуйидагича:

    1. Джермалл Чарло (АҚШ)

    2. Геннадий Головкин (Қозоғистон)

    3. Деметриус Андраде (АҚШ)

    4. Жанибек Алимханули (Қозоғистон)

    5. Риота Мурата (Япония)

    6. Хайме Мунгия (Мексика)

    7. Кичик Крис Юбэнк (Буюк Британия)

    8. Карлос Адамес (Доминикан Республикаси)

    9. Эрисланди Лара (Куба)

    10. Эскива Фалькао (Бразилия)

    Фото: sports.kz


    Теглар:
    Геннадий Головкин Бокс Спорт
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