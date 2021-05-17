09:33, 17 Мумкин 2021 | GMT +6
Головкин энг яхши боксчилар рейтингида Муҳаммад Алини ортда қолдирди
NUR-SULTAN. Kazinform – Boxrec.com вазни қандай бўлишидан қатъий назар (pound-for-pound) энг яхши боксчилар рўйхатини тузди, деб хабар беради Kazinform Sports.kzга асосланиб.
Америкалик Флойд Мейвезер бокс тарихидаги энг яхши деб тан олинди. Иккинчи ўрин Эззард Чарльз, учинчи ўрин Мэнни Пакьяо эгаллади. Арчи Мур, Рэй Робинсон, Джо Калзаге, Хуан Мануэль Маркес, Бернард Хопкинс, Андре Уорд ва Владимир Кличко кучли ТОП-10 кирди.
Қозоғистонлик чемпион Геннадий Головкин ҳозирда 13-ўринни эгаламоқда. У Муҳаммад Али, Оскар де ла Хойя ва Рой Жонс каби афсонавий боксчиларни ортда қолдирди.
Эслатиб ўтамиз, 39 ёшли Головкин IBF ва IBO йўналишлари бўйича ўрта вазнда жаҳон чемпиони ҳисобланади.