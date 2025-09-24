OZ
Тренд:
ҚР ПРЕЗИДЕНТИНИНГ ТЕЛЕРАДИОКОМПЛЕКСИ
    Глобал Сумуд флоти яқинида кучли портлаш содир бўлди

    ASTANА. Кazinform — Дронларнинг тепадан учиб ўтиши оқибатида флот яқинида кучли портлаш содир бўлди, деб хабар беради Aljazeera.

    флот
    Фото: видеодан кадр

    Ҳозирда тўққизта кема ҳужумга учраган. Кемалар товушсиз гранаталар ва номаълум кимёвий моддалар билан ҳужум қилинган.

    Нима маълум:

    • Дронлар олдинда бўлса-да, флотилия ҳаракатланишда давом этмоқда.
    • Камида олтита кема товушсиз гранаталар ҳужумига учраган. Қурбонлар йўқ, кемаларга етказилган зарар баҳоланмоқда.
    • Zefiro кемасидаги арматура шикастланган.
    • "Юлара" кемасига номаълум кимёвий модда тўкилган.
    • Қурбонлар йўқ, кемага етказилган зарар аниқланмоқда.

    Эслатиб ўтамиз, Копенгаген ва Осло аэропортларида дронлар туфайли рейслар қолдирилди.

    Ҳодиса Жаҳон янгиликлари
