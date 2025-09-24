11:10, 24 Сентябрь 2025 | GMT +5
Глобал Сумуд флоти яқинида кучли портлаш содир бўлди
ASTANА. Кazinform — Дронларнинг тепадан учиб ўтиши оқибатида флот яқинида кучли портлаш содир бўлди, деб хабар беради Aljazeera.
Ҳозирда тўққизта кема ҳужумга учраган. Кемалар товушсиз гранаталар ва номаълум кимёвий моддалар билан ҳужум қилинган.
Нима маълум:
- Дронлар олдинда бўлса-да, флотилия ҳаракатланишда давом этмоқда.
- Камида олтита кема товушсиз гранаталар ҳужумига учраган. Қурбонлар йўқ, кемаларга етказилган зарар баҳоланмоқда.
- Zefiro кемасидаги арматура шикастланган.
- "Юлара" кемасига номаълум кимёвий модда тўкилган.
- Қурбонлар йўқ, кемага етказилган зарар аниқланмоқда.
Эслатиб ўтамиз, Копенгаген ва Осло аэропортларида дронлар туфайли рейслар қолдирилди.