Копенгаген ва Осло аэропортларида дронлар туфайли рейслар қолдирилди
ASTANA. Kazinform — Шимолий Европадаги энг йирик аэропорт бўлмиш Копенгаген аэропорти душанба куни кечқурун аэропорт яқинида номаълум дронлар аниқланганидан сўнг парвозлар кечикиши ва бекор қилиниши мумкинлигини маълум қилди, дея хабар беради Kazinform агентлиги BBCга таяниб.
Аэропорт тепасидаги ҳаво ҳудуди маҳаллий вақт билан 20:30 атрофида ёпилган. Копенгаген полицияси икки ёки учта йирик дрон учаётганини аниқлаганини айтди.
— Ҳеч бир самолёт уча олмайди ёки қўна олмайди, — деди аэропорт матбуот котиби Лиз Агерли Курштейн.
Унинг сўзларига кўра, 15 га яқин рейс бошқа аэропортларга йўналтирилган.
Копенгаген полицияси навбатчиси Аннете Остенфельдтнинг айтишича, расмийлар тергов олиб бормоқда. У дронларнинг ҳарбий ёки фуқаролик эканлигини тасдиқлай олмади.
— Аммо улар хусусий шахс сотиб олиши мумкин бўлган дронлардан каттароқдир, — дея қўшимча қилди у.
Парвозлар тахминан тўрт соатдан кейин, сешанбага ўтар кечаси қайта тикланди. Flightradar24 маълумотларига кўра, ёпилиш вақтида 50 га яқин рейс муқобил аэродромларга йўналтирилган.
— Копенгаген аэропорти дронлар фаолияти туфайли ёпилганидан сўнг ўз фаолиятини қайта тикламоқда. Бироқ рейслар кечикиши ва бекор қилиниши мумкин. Йўловчиларга ўз авиакомпаниялари маълумотларига амал қилиш тавсия этилади, - дейилади аэропорт ўзининг Х ижтимоий тармоғидаги аккаунтида.
Норвегия пойтахти Ослодаги «Гардермуэн» аэропорти устида ҳам битта номаълум дрон кўринди.
Аэропорт расмийларига кўра, маҳаллий ОАВларга таяниб, ёпилиш 12-14 рейсга таъсир кўрсатди. Flightradar24 маълумотларига кўра, улардан баъзилари, хусусан, Анталия, Малага ва Манчестердан Ослога энг яқин аэропорт бўлган Берген аэропортига йўналтирилган.
Соат 3:38 да пойтахт аэропортининг алоқа бўлими бошлиғи Моника Фастинг VG (Verdens Gang) га ҳаво бўшлиғи қайта очилганини ва сешанба куни эрталабдан парвозлар одатдагидек давом этишини айтди.
Дания полицияси эса Норвегия ҳукумати билан икки давлат ҳаво ҳудудида содир бўлган ҳодисалар ўртасида алоқа бор-йўқлигини аниқлаш учун ҳамкорлик қилишларини билдирди.