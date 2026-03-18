Глобал исиш 2050 йилга бориб юз минглаб қўшимча инсон ўлимига олиб келиши мумкин
ASTANА. Кazinform – Глобал исиш туфайли ҳароратнинг кўтарилиши 2050 йилга бориб юз минглаб қўшимча инсон ўлимига олиб келиши мумкин, деб хабар берди Аnadolu агентлиги.
Жанубий Америкадаги турли университетлар олимлари глобал исишнинг жисмоний фаолликка таъсирини ўрганиш учун 2000 -2022 йиллар оралиғида 156 мамлакатдан олинган маълумотларни таҳлил қилишди.
Тадқиқотга кўра, дунё бўйлаб жисмоний фаолликнинг пастлиги ўртача ҳарорат 27,8°С дан ошадиган ойларда ўртача 1,44% га ошади. Бу таъсир ривожланган мамлакатларга қараганда паст ва ўрта даромадли мамлакатларда кўпроқ сезилади.
Жисмоний фаолликнинг пасайишига олиб келадиган ҳаддан ташқари иссиқлик инсон саломатлигига салбий таъсир кўрсатиши ва 2050 йилга бориб қўшимча 470 000 тадан 700 000 тагача ўлимга олиб келиши мумкин.
Олимлар шунингдек, бу ҳолат меҳнат унумдорлигининг йилига 2,4–3,68 миллиард долларга пасайишига олиб келиши мумкинлигини тахмин қилишмоқда.
Тадқиқот муаллифлари соғлиқни сақлаш ва иқтисодиётга тушадиган юкни камайтириш учун иссиқхона газлари чиқиндиларини камайтириш, иқлимга мослаштирилган шаҳарсозликни жорий этиш, иқлим назорати остидаги спорт иншоотларини субсидиялаш ва аҳолини юқори ҳароратнинг хавфи ҳақида кенг хабардор қилиш зарурлигини таъкидладилар.
Тадқиқот натижалари The Lancet илмий журналида чоп этилди.
Эслатиб ўтамиз, глобал исиш туфайли Ер секинроқ айланади.