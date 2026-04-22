Глобал экологик офатларнинг олдини олиш мумкинми
ASTANА. Кazinform – Глобал иқлим ва экологик муаммоларни фақат дунёнинг барча давлатлари, халқаро ташкилотлар, шунингдек, бизнес вакиллари ва эксперт ҳамжамиятларининг биргаликдаги ҳамкорлиги натижасида ҳал қилиш мумкин. Бу ҳақда тадбир модератори Шарлотта Кан Минтақавий экологик саммит кулуарида маълум қилди.
– Ҳеч бир давлат иқлим ўзгаришини тўхтата олмайди. Масалан, ҳавога чиқариладиган карбонат ангидриднинг чегараси йўқ, у бир жойда турмайди. Шунинг учун табиатни ҳимоя қилиш учун барча мамлакатлар бирлашиши ва глобал ва минтақавий даражада қўшма ва узоқ муддатли ечимларни кўриб чиқиши керак, — деди у.
Эксперт Марказий Осиёдаги яна бир жуда долзарб мавзуга ҳам тўхталди.
– Ҳавонинг ифлосланишидан ташқари, минтақада сув ресурсларининг кескин танқислиги кузатилмоқда. Бу муаммони фақат ўзаро мулоқот, ишонч ва минтақа мамлакатлари томонидан аниқ келишувларни амалга ошириш орқали ҳал қилиш мумкин, — деди у.
Бундан ташқари, модератор Орол денгизининг қисқариши каби экологик офатларнинг олдини олиш зарурлигини таъкидлади.
– Қўл қовуштириб, кутишга вақт йўқ. Ҳукуматлар, қишлоқ хўжалиги сектори, хусусий бизнес, стартаплар, халқаро ташкилотлар, илмий ҳамжамиятлар – ҳамма атроф-муҳитни ҳимоя қилиш учун бирлашиши керак. Шундагина биз ҳақиқий ва барқарор қарорлар қабул қила оламиз, — деди у.
Шарлотта Кан Астанадаги экологик саммитдан катта умидлар кутаётганини айтди.
– Ушбу саммитда иштирок этиш мен учун шараф. Марказий Осиё давлатлари, хилма-хиллигига қарамай, умумий келажак учун бирлашишга тайёр эканликларини кўрсатдилар. Ишонаманки, ушбу саммит янги умумий ташаббуслар ва аниқ ечимлар учун йўл очади, — деди у.
