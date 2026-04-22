    09:02, 22 Апрель 2026 | GMT +5

    RES 2026 саммити: бир нечта давлат раҳбарлари Астанага етиб келишди

    ASTANА. Кazinform – Бир қатор давлат ва ҳукумат раҳбарлари пойтахтда бўлиб ўтадиган RES 2026 халқаро экологик саммитида иштирок этиш учун Қозоғистонга етиб келишди, деб хабар беради ҚР Ҳукумати матбуот хизмати.

    Ўзбекистон президенти
    Фото: ҚР Ҳукумати

    Тадбирда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев, Озарбайжон Бош вазири Али Асадов ва Грузия Президенти Михаил Кавелашвили иштирок этади. Саммит 22-24 апрель кунлари бўлиб ўтади.

    Озарбайжон бош вазири
    Фото: ҚР Ҳукумати

    – Расмий маълумотларга кўра, RES 2026 халқаро экологик саммити доирасида давлатлар ўртасида экологик ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва барқарор ривожланиш масалалари муҳокама қилинади, - дейилади хабарда.

    Грузия президенти
    Фото: ҚР Ҳукумати

    Кенг кўламли тадбир давомида атроф-муҳитни муҳофаза қилиш, иқлим ўзгаришига қарши курашиш ва “яшил” технологияларни ривожлантириш кун тартибига қўйилади.

    Таъкидлаш жоизки, саммит доирасида RES 2026 EXPO кўргазмаси ва Президент Қасим-Жомарт Тоқаев раислигидаги Орол денгизини қутқариш халқаро жамғармаси Давлат раҳбарлари кенгаши бўлиб ўтади.

    Эслатиб ўтамиз, тўртта давлат раҳбари Астана шаҳрига экологик саммитга келганлиги ҳақида хабар берган эдик.

    Бекабат Узаков
    Муҳаррир
