Тўртта давлат раҳбари Астана шаҳрига экологик саммитга келди
ASTANА. Кazinform — Тўртта давлат раҳбари 2026 йилги Минтақавий экологик саммитда иштирок этиш учун Астанага келди. Бу ҳақда Ҳукумат матбуот хизмати хабар берди.
Астанага келганлар орасида Тожикистон Президенти Эмомали Раҳмон, Арманистон Президенти Вааагн Хачатурян, Қирғизистон Президенти Садир Жапаров ва Туркманистон Президенти Сердар Бердимуҳамедов бор.
Шуни таъкидлаш жоизки, 2026 йил 22-24 апрель кунлари Қозоғистонда муҳим халқаро тадбир — Минтақавий экологик саммит бўлиб ўтади.
Ушбу тадбир Қозоғистоннинг минтақавий ҳамкорликни мустаҳкамлаш ва барқарор экологик кун тартибини илгари суришга қаратилган изчил сиёсатининг мантиқий давомидир.
Саммит Бирлашган Миллатлар Ташкилоти билан ҳамкорликда ўтказилмоқда, шунинг учун БМТ тизимининг тегишли агентликлари Саммитни тайёрлаш ва ўтказишда фаол иштирок этадилар.
ЮНИCEФ, Халқаро қайта тикланадиган энергия агентлиги ва Халқаро энергетика агентлиги каби йирик ташкилотлар асосий таҳилий ва мазмунли ёрдам кўрсатадилар. Уларнинг иштироки барқарор ривожланишнинг глобал устуворликларини ҳисобга олган ҳолда ва энг яхши халқаро амалиётлардан фойдаланган ҳолда саммит кун тартибини шакллантиришга ёрдам беради.